В Волгоградской области коронавирус «сожрал» еще одну жизнь





Подтверждена смерть еще одного жителя Волгоградской области от коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе РФ, в регионе количество жертв от инфекции увеличилось уже до 79 человек. Всего накануне диагноз COVID-19 подтвердился еще у 92 жителей региона.

Как пояснили в региональном штабе, на этот раз жертвой коронавируса стала 60-летняя жительница Даниловского района. Она обратилась за медицинской помощью спустя пять дней после появления первых признаков недомогания. Ее госпитализировали в Михайловскую ЦРБ с двусторонней пневмонией. Заболевание было осложнено имеющимися проблемами с сердцем.