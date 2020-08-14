Альтернативные продукты Садов Придонья взяли «золото»

Экономика 14.08.2020 10:57
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14.08.2020 10:57
Компания «Сады Придонья» вновь стала победителем престижной премии «Здоровое питание 2020». Эту награду ежегодно вручают компаниям-лидерам, внёсшим существенный вклад в стимулирование и продвижение идей здорового питания среди потребителей.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в этом году бренд Nemoloko взял «золото» в номинации «Выбор потребителей», где лучшими в категории «Альтернативные молочным продукты» были признаны овсяная кашка с грушей, гречневое классическое лайт и овсяное фруктовое экзотик. Потребители оценивали вкус, цвет, аромат, консистенцию, упаковку товара.
«Нам очень приятно, что в номинации, где люди выбирали по сердцу, наши продукты лучшие, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Это признание – результат кропотливой работы технологов, специалистов лаборатории и всего коллектива нашего предприятия, которые вкладывают всю душу в продукт».
Премию «Здоровое питание» ежегодно организуют Фонд «Социальные проекты и программы» и ФГБУ «НИИ питания» РАМН. В этом году приняло участие более 50 компаний. Бессменным ведущим церемонии награждения выступил Антон Привольнов, который признался в своей верности продуктам компании за их вкус и пользу.
Победа в категории «Выбор победителей» – не случайность. В компании «Сады Придонья» знают не только, что нужно потребителю, но и как создавать эффективные и нужные продукты.
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