Экономика

Альтернативные продукты Садов Придонья взяли «золото»

Экономика 14.08.2020 10:57
0
14.08.2020 10:57


Компания «Сады Придонья» вновь стала победителем престижной премии «Здоровое питание 2020». Эту награду ежегодно  вручают компаниям-лидерам, внёсшим существенный вклад в стимулирование и продвижение идей здорового питания среди потребителей.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в этом году бренд Nemoloko взял «золото» в номинации  «Выбор потребителей», где лучшими в категории «Альтернативные молочным продукты»  были признаны овсяная кашка с грушей, гречневое классическое лайт и овсяное фруктовое экзотик. Потребители оценивали вкус, цвет, аромат, консистенцию, упаковку товара. 
«Нам очень приятно, что в номинации, где люди выбирали по сердцу, наши продукты лучшие, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Это признание – результат кропотливой работы технологов, специалистов лаборатории и всего коллектива нашего предприятия, которые вкладывают всю душу в продукт».
Премию «Здоровое питание» ежегодно организуют Фонд «Социальные проекты и программы» и ФГБУ «НИИ питания» РАМН. В этом году приняло участие более 50 компаний. Бессменным ведущим церемонии награждения выступил Антон Привольнов, который признался в своей верности продуктам компании за их вкус и пользу.
Победа в категории «Выбор победителей» – не случайность. В компании «Сады Придонья» знают не только, что нужно потребителю, но и как создавать эффективные и нужные продукты.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экономика
13.08.2020 17:02
Экономика 13.08.2020 17:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2020 15:36
Экономика 13.08.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2020 11:08
Экономика 13.08.2020 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 19:17
Экономика 12.08.2020 19:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 17:38
Экономика 12.08.2020 17:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 16:09
Экономика 12.08.2020 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 13:51
Экономика 12.08.2020 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 13:30
Экономика 12.08.2020 13:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2020 11:16
Экономика 12.08.2020 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2020 18:52
Экономика 11.08.2020 18:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2020 17:17
Экономика 11.08.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2020 14:08
Экономика 11.08.2020 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2020 09:31
Экономика 11.08.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2020 12:54
Экономика 10.08.2020 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.08.2020 14:55
Экономика 09.08.2020 14:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:57
Альтернативные продукты Садов Придонья взяли «золото»Смотреть фотографии
10:57
Житель Екатеринбурга угрожал расправой членам еврейского общинного центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Перехват сработал: в Волгограде нашли водителя, сбившего пешеходаСмотреть фотографии
09:57
Метателя гранаты в посетителей кафе в Волжском отдали под судСмотреть фотографии
09:50
Чиновник администрации Волгограда оштрафован за непрозрачные действия на сайте госзакупокСмотреть фотографии
09:42
Волгоградский "Ротор" оштрафовали после игры с "Зенитом"Смотреть фотографии
09:13
В Волгограде трамвай №3 вернулся на маршрутСмотреть фотографии
08:49
Поедят арбузов: стал известен маршрут экспедиции журналистов НТВ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В Красноармейском районе Волгограда при пожаре погиб ребенокСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде рассыпающуюся гордость 80-х предлагают охранятьСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборыСмотреть фотографии
17:02
На ДомКлик можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого домаСмотреть фотографии
16:38
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперацииСмотреть фотографии
16:10
Волгоградские депутаты ратуют за увеличение возраста молодежи до 35 летСмотреть фотографии
15:48
Суды в Волгоградской области возобновили работу после угроз о взрывахСмотреть фотографии
15:36
Аграрии получат госпомощь на химическую мелиорацию истощенных земельСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области владелец криптовалюты идет под суд за историю с ЛСДСмотреть фотографии
14:00
Далеко не ушел: машина с угонщиком улетела в поле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде под присмотром автоматчиков сносят незаконный магазин экс-депутатаСмотреть фотографии
12:48
Коронавирус ни при чем? В Волгоградской области разобрали причины смерти больных с COVID-19Смотреть фотографии
12:22
Владыка Феодор возглавил престольные торжества в храме Иоанна Воина в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
12:07
Эксперты поставили Волгоград рядом с ХабаровскомСмотреть фотографии
11:50
Суды в Волгоградской области эвакуируют из-за сообщений о минированииСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области за сутки больше сотни человек подхватили COVID-19Смотреть фотографии
11:25
Руины заправки после взрыва в Волгограде изучили следователиСмотреть фотографии
11:08
Банк «Открытие»: более половины предприятий малого и среднего бизнеса избежали убытков во время пандемииСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области тюремщика уличили в передаче мобильников за взяткиСмотреть фотографии
10:35
Футбольному полю "Волгоград Арены" понадобились вентиляторыСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области столкнулись два КАМАЗа из СамарыСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде заменили закрытый трамвай автобусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 