В Красноармейском районе Волгограда при пожаре погиб ребенок

Происшествия 14.08.2020 08:30
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14.08.2020 08:30
В Красноармейском районе Волгограда накануне вечером в частном доме площадью 60 квадратных метров вспыхнул пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил накануне около 22.00. Сотрудники пожарной части №6 ликвидировали горение в 22.51. Причины происшествия устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
По сведениям информагентства, внутри сгоревшего дома был обнаружен труп ребенка, возраст которого - около 4 лет.
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