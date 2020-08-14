В Красноармейском районе Волгограда при пожаре погиб ребенок

В Красноармейском районе Волгограда накануне вечером в частном доме площадью 60 квадратных метров вспыхнул пожар . Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил накануне около 22.00. Сотрудники пожарной части №6 ликвидировали горение в 22.51. Причины происшествия устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

По сведениям информагентства, внутри сгоревшего дома был обнаружен труп ребенка, возраст которого - около 4 лет.