Общество

В Волгограде рассыпающуюся гордость 80-х предлагают охранять

Общество 13.08.2020 20:21
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13.08.2020 20:21


Границы охранной зоны предлагается установить в Красноармейском районе Волгограда для кинотеатра "Юбилейный", который является  объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы,  проект зон охраны объекта прошел положительное заключение. Разработчики проекта учли существующую градостроительную ситуацию, провели фотофиксацию объекта культурного наследия и прилегающей к нему территории, выявив точки наилучшего восприятия здания-памятника. Разработали проектировщики и режимы использования земельных участков, требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны. Территория предполагаемого проектирования зон охраны определена в границах ул. Канатчиков, ул. Героев Сталинграда, ул. 50 лет Октября и площади перед кинотеатром "Юбилейный", образованной при их пересечении. В границах охранной зоны не допускается строительство новых капитальных объектов, устройство автостоянок и парковок, установка всех видов рекламы. 
Объект культурного наследия кинотеатр "Юбилейный" относится к образцам советской архитектуры периода 1980-х годов, выполненный на основе типового проекта. В ноябре 2005 года "Юбилейный" был закрыт. Площадь перед входом в кинотеатр стала использоваться под торговые и праздничные мероприятия. Фонтан с правой стороны от кинотеатра заброшен и почти разрушен. В последующие годы здание не эксплуатировалось, было отключено от центральных городских сетей, началось разрушаться. В 2015–2016 годах у кинотеатра обрушилась крыша, после чего здание огородили забором. В 2017 году в здании случился пожар. Остатки крыши сгорели вместе с частью кинозала. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии: все проемы раскрыты, утрачена кровля.

Разрешение на строительстве в городе-герое широкоформатного кинотеатра на 1240 мест в 1964 году дал исполком Волгоградского городского совета народных депутатов трудящихся. Заказчиком объекта стало областное управление кинофикации исполкома Облсовета. За основу был взят типовой проект кинотеатра №2ЛГ-06-1 проектной организации "Ленпроект". Подрядчиками выступали трест "Волгоградтяжстрой", СУ "Жилстрой".

Ретро-фото кинотеатра "Юбилейный"

Кинотеатр начал функционировать в 1971 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. Сегодня от былого величия не осталось и следа: гордость 80-х превратилась в позор Красноармейского района Волгограда. Высказывались даже предложения исключить кинотеатр из списков объектов культурного наследия и снести его.

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