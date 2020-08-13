Экономика

Аграрии получат госпомощь на химическую мелиорацию истощенных земель

Экономика 13.08.2020 15:36
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13.08.2020 15:36


Поправки в закон о государственном регулировании обеспечения плодородия земель подписал президент РФ Владимир Путин. Документ обеспечивает предоставление государством сведений о плодородии обрабатываемых земель и закрепляет ответственность аграриев за сохранение плодородия своей земли.
В качестве меры поддержки за счет средств бюджета будут выплачены субсидии на внесение в почву веществ химической мелиорации. Субсидирование из федерального бюджета может достичь 30 процентов от затрат на эти мероприятия. На проведение химической мелиорации земель предусмотрена и поддержка за счет средств региональных бюджетов, таким образом, общая сумма субсидии может достигать 70% от стоимости проведения химической мелиорации.
Механизм действия химической мелиорации прост – полезные вещества вытесняют из почвы вредные соединения. В частности, фосфогипс убирает натрий из засоленной почвы, что позволяет дать вторую жизнь солонцам и солонцеватым почвам.
Фосфогипс, необходимый для восстановления плодородия почв, производит Белореченское предприятие «ЕвроХима» на Кубани, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Подробные инструкции по использованию фосфогипса для восстановления плодородия засоленных земель и в качестве источника питательных веществ разработали специалисты Исследовательского института агрохимии имени Прянишникова совместно с «ЕвроХимом».
Проект «ЕвроХима» международная ассоциация производителей удобрений включила в справочник лучших практик применения фосфогипса.
Это достижение – очередной шаг «ЕвроХима» к реализации программы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей качественными удобрениями и средствами агрохимии. Новый импульс осуществлению этой глобальной программе даст запуск новых производств компании.
Так, ввод в эксплуатацию Гремячинского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей в Волгоградской области внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей юга России и страны в целом в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, откроет новые перспективы развитию региона. 

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