Происшествия 13.08.2020 14:00
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13.08.2020 14:00
В Чернышковском районе Волгоградской области задержан 22-летний парень, угнавший и разбивший чужую машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек позарился на 20-летний ВАЗ-21053, который был припаркован около дома 81-летнего пенсионера. Как выяснилось, угонщик несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Выпив, он и решил угнать легковушку. Тем более, что машина была открыта да еще и с оставленными ключами в замке зажигания.
Угонщик выехал на федеральную трассу и проследовал в сторону Ростовской области, но не справился с управлением. И машина вылетела в кювет, опрокинувшись. Бросив легковушку, мужчина с места ДТП скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими.
В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении предусмотренные ч. 2 ст. 12.27 2 КоАП РФ – «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и ч . 3 ст. 12.8 КоАП РФ -. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами».
По факту угона транспортного средства проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ - «Неправомерное завладение транспортным средством». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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