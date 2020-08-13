Общество

Владыка Феодор возглавил престольные торжества в храме Иоанна Воина в Садах Придонья

Общество 13.08.2020 12:22
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13.08.2020 12:22


В день памяти святого мученика Иоанна Воина в поселке Сады Придонья состоялись престольные торжества. Праздничное богослужение в храме возглавил Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Сады Придонья». 
На архиерейское богослужение в день престольного торжества собрались прихожане храма, сотрудники компании «Сады Придонья» и все те, кто с особым почтением относится к святому мученику Иоанну Воину. В честь праздника Владыка Феодор возглавил Крестный ход вокруг храма.
По словам митрополита Волгоградского и Камышинского, святого Иоанна почитают не только как покровителя воинства, но и всех сирот, обиженных и бездомных.

«Иоанн Воин – пример человека, который в непростое время, рискуя своей жизнью, помогал другим. К сожалению, сегодня многие думают только о том, как обогатиться, некоторые при этом готовы переступить черту - присвоить себе чужое. Счастье, собственные надежды они заключают в материальных вещах, а не в Боге, - отметил Владыка Феодор. – А ведь стяжательство и сребролюбие могут привести к тому, что человек потеряет все жизненные ценности и идеалы. Поэтому нам нужно думать не только о себе, но и о наших ближних. Быть милосердными и совершать поступки от души, не дожидаясь благодарности. И не забывать, что того хорошего, что мы делаем, никогда не будет достаточно». 
После окончания службы Владыка Феодор поблагодарил отдельных прихожан за активное участие в жизни прихода святого мученика Иоанна Воина, вручив благодарственные письма в честь престольного праздника. В их числе сотрудники компании «Сады Придонья», представители Паньшинской поселковой администрации. 
Оказание поддержки в духовном направлении вызвано как личной мотивацией руководителя компании, Андрея Самохина, который сумел за более чем 20 лет существования компании «Сады Придонья» собрать вокруг себя много единомышленников, так и тем, что в компании чтут традиции своих предков, продолжают их дело. 

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