Владыка Феодор возглавил престольные торжества в храме Иоанна Воина в Садах Придонья

Общество 13.08.2020 12:22
0
13.08.2020 12:22
В день памяти святого мученика Иоанна Воина в поселке Сады Придонья состоялись престольные торжества. Праздничное богослужение в храме возглавил Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Сады Придонья».
На архиерейское богослужение в день престольного торжества собрались прихожане храма, сотрудники компании «Сады Придонья» и все те, кто с особым почтением относится к святому мученику Иоанну Воину. В честь праздника Владыка Феодор возглавил Крестный ход вокруг храма.
По словам митрополита Волгоградского и Камышинского, святого Иоанна почитают не только как покровителя воинства, но и всех сирот, обиженных и бездомных.
«Иоанн Воин – пример человека, который в непростое время, рискуя своей жизнью, помогал другим. К сожалению, сегодня многие думают только о том, как обогатиться, некоторые при этом готовы переступить черту - присвоить себе чужое. Счастье, собственные надежды они заключают в материальных вещах, а не в Боге, - отметил Владыка Феодор. – А ведь стяжательство и сребролюбие могут привести к тому, что человек потеряет все жизненные ценности и идеалы. Поэтому нам нужно думать не только о себе, но и о наших ближних. Быть милосердными и совершать поступки от души, не дожидаясь благодарности. И не забывать, что того хорошего, что мы делаем, никогда не будет достаточно».
После окончания службы Владыка Феодор поблагодарил отдельных прихожан за активное участие в жизни прихода святого мученика Иоанна Воина, вручив благодарственные письма в честь престольного праздника. В их числе сотрудники компании «Сады Придонья», представители Паньшинской поселковой администрации.
Оказание поддержки в духовном направлении вызвано как личной мотивацией руководителя компании, Андрея Самохина, который сумел за более чем 20 лет существования компании «Сады Придонья» собрать вокруг себя много единомышленников, так и тем, что в компании чтут традиции своих предков, продолжают их дело.
Реклама
В Волгограде под присмотром ОМОНа сносят незаконный магазин экс-депутата13.08.2020 13:30
Общество 13.08.2020 13:30
Эксперты поставили Волгоград рядом с Хабаровском13.08.2020 12:07
Общество 13.08.2020 12:07
Футбольному полю "Волгоград Арены" понадобились вентиляторы13.08.2020 10:35
Общество 13.08.2020 10:35
Коронавирус ни при чем? В Волгоградской области разобрали причины смерти больных с COVID-1913.08.2020 09:48
Общество 13.08.2020 09:48
В Волгограде заменили закрытый трамвай автобусом13.08.2020 09:34
Общество 13.08.2020 09:34
В Волгоградской области больше 70% школ признали готовыми к очному учебному году13.08.2020 09:10
Общество 13.08.2020 09:10
В Волгограде возобновили движение транспорта после взрыва на заправке13.08.2020 08:41
Общество 13.08.2020 08:41
Журналист волгоградского информагентства «Высота 102» - победитель конкурса ОНФ12.08.2020 19:20
Общество 12.08.2020 19:20
В Волгоградской области частнику не дали разводить рыбу на федеральной земле12.08.2020 16:04
Общество 12.08.2020 16:04
«Два года без футбола»: болельщика «Зенита» арестовали на семь суток в Волгограде12.08.2020 15:14
Общество 12.08.2020 15:14
МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и ливнях12.08.2020 15:03
Общество 12.08.2020 15:03
В Волгограде о погибшем капитане «Курска» сняли фильм в школе, где он встретил любовь12.08.2020 14:03
Общество 12.08.2020 14:03
Волгоградский музей выпустил партию масок для лица с рукописными картинами12.08.2020 11:33
Общество 12.08.2020 11:33
«Ты сюда не ходи»: офисы волгоградских чиновников закроют шлагбаумы12.08.2020 11:16
Общество 12.08.2020 11:16
В Волгограде муниципальные службы выиграли аукционы на ремонт дорог12.08.2020 08:57
Общество 12.08.2020 08:57
Реклама