МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

Телеком 12.08.2020 14:46 Новости компаний
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12.08.2020 14:46 Новости компаний
МегаФон запустил новое решение для рынка онлайн-коммерции – «Мобильный ID». Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Весь процесс занимает пять секунд. Клиенту больше не нужно запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID». Это не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении данных.
«Мобильный ID» будет востребован интернет-магазинами, банками, образовательными сервисами, туроператорами и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.
«С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно исключительно индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.
При необходимости доступа к чувствительным данным – например, адресу клиента для курьерской доставки – у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код, что обеспечит защиту данных даже при утере телефона.
Поддержка «Мобильного ID» уже реализована в ряде собственных сервисов МегаФона, например, в МегаФон ТВ. Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к сети Интернет.
«Мобильный ID» – кросс-операторский продукт, им смогут пользоваться все абоненты Big4. Российские операторы договорились об общих принципах взаимодействия, а также разработали единый логотип сервиса в виде стилизованной буквы «М» для сайтов, поддерживающих вход с помощью «Мобильного ID».
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