Общество

В Волгограде муниципальные службы выиграли аукционы на ремонт дорог

Общество 12.08.2020 08:57
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12.08.2020 08:57


В областном центре подведены итоги аукционов на реконструкцию объектов улично-дорожной сети в 2021 году. По результатам открытых электронных торгов победителями стали муниципальные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района». В течение следующего сезона каждой организации предстоит восстановить по 19 дорог, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
В последние годы муниципальные предприятия активно участвуют  и побеждают  в конкурсах на реконструкцию городских дорог. При поддержке региона администрация Волгограда закупила для них  порядка 120 единиц специализированной техники, необходимой для строительства, реконструкции и содержания улично-дорожной сети. Обновление материально-технической базы и высокий профессионализм специалистов  позволяют МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» выполнять все виды работ на дорожных объектах различной степени сложности наравне с иногородними и частными подрядчиками. Качество обновленных городских проездов напрямую связано с изменившимся подходом к проведению восстановительных мероприятий. Муниципальные предприятия после окончания гарантийного срока принимают объекты на постоянное обслуживание, поэтому нацелены на создание качественного и долговечного покрытия.
Подготовку к проведению электронных торгов на 2021 год муниципалитет начал сразу после определения исполнителей контрактов текущего года. Перспективный перечень объектов реконструкции, в котором отмечены требующие обновления улицы,  был дополнен в соответствии с запросами волгоградцев. На первые торги будущего года были выставлено в общей сложности 38 дорог во всех районах Волгограда.
Значительная часть из них – улицы в частном секторе, а также малые и соединительные проезды. Продолжится реновация в отдаленных городских поселках и микрорайонах новостроек. Такая работа стала возможной после обновления всех основных городских магистралей и проездов общегородского значения, проводимого с 2015 года. Особое внимание уделяется дорогам, по которым проложены маршруты общественного транспорта, а также подъезды к учреждениям образования, здравоохранения и социальной сферы.
В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Центральном районах восстановление уличной сети проведет МБУ «Северное». Компании предстоит обновить покрытие на ул. Костюченко (от ул.им.Шкирятова до ул.Автомагистральной), им.Патриса Лумумбы (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до ул.Ополченской), им. Жолудева (от ул. им. Шурухина до ж.д. № 32 по ул. им. Жолудева, включая участок ул. им. Мещерякова от ул. им. Жолудева до пер. им. Войкова), им.Рыкачева (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до пер.им.Ногина), а также дорогу на п. Водстрой (от ул. им.Шурухина до ул.им.Костюченко) в Тракторозаводском районе. В Краснооктябрьском районе работы пройдут на ул. им. Германа Титова, им. Рихарда Зорге, им. генерала Глушко, пр.им. В.И.Ленина (местный проезд на участке от ул.Тарифной до ул. им. Рихарда Зорге), а также будет восстановлен пр-кт Волжский. В Дзержинском районе Волгограда запланирована реконструкция ул. Полесская, Жигулевская (от проезда Геофизиков до ул. Исторической), им. Землячки (от здания 122Б по ул. Исторической до дома №14 по ул. Шекснинской), Ессентукская (от ул.им.Гейне до ул.Восточно-Казахстанская), им.Гейне, проезда вдоль территории ГУЗ «ГКБСМ» № 25 (от  ул.им. Землячки  до  ул. Космонавтов), ул. Витимская, Батумская (от ул. им. Землячки до ул.им. Хорошева). В Центральном районе Волгограда будет обновлено покрытие на дороге по ул. Днестровской (от ул.им. Рокоссовского (местный проезд) до ул. им. Ткачева, д.16а).
В южной части Волгограда реконструкцию объектов проведет МУП «ДСЭР Советского района». Специалисты организации выполнят реновацию ул. ул. Базисная (от ул. Рабоче-Крестьянской до границы Советского района), им. милиционера Буханцева (от ул. Липецкой до ул. Чигиринской), им. Канунникова (от ул.  Ковровской до д. 23 по ул. им.  Канунникова), Липецкая (от ул. Кузнецкой до ул. им. милиционера Буханцева), Ростовская (от  ул. Симбирской  до  ул. Череповецкой) в Ворошиловском районе, ул. Даугавская, им. Ухтомского, Новосибирская (в  границах  ул. Казахская  ул им. Сухова), Казахская, Авиаторская (от  ул. Базисной  до  ул. Ярославской) в Советском районе, а также трех улиц Кировского района: ул. Химзаводская (от  ул. Лазоревой  до  остановки  «Химзавод»), С. Чекалина (от ул. Рабочая  до  2-й  Продольной), им. Писемского. В самом южном районе в 2021 году реконструкция пройдет на ул. Вилянская (от ул. Караванная до поворота на СНТ Нефтянник), им. Якуба Коласа (от ул. им. Довженко до ул. Брестской), Караванная (от ул.  им.  Панферова до ул. Николаевской), второй очереди бульвара им. Энгельса (от пр-кта Героев Сталинграда до ул.Гражданской, четная сторона), 50 лет Октября (четная сторона), Гражданская.

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