Министр РФ назвал условия начала учебного года в вузах с 1 сентября

Федеральные новости 11.08.2020 16:01
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11.08.2020 16:01
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании в правительстве РФ рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как начнется учебный год в российских вузах. Так, глава Минобрнауки отметил, что в большинстве вузов учебный год стартует 1 сентября в традиционном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.
«С учетом специфики ситуации 2020 года, обязанностью университетов становится еще и формирование у молодежи элементов новой санитарной культуры, как части общей культуры, то есть воспитание ответственного отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих», – заявил Валерий Фальков.
Роспотребнадзор уже издал специальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах. С сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Неиспользование маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогами во время проведения лекций. Занятия по физкультуре планируется организовать на свежем воздухе. Во всех университетах будет регулярно проводиться измерение температуры, а в помещениях – дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов из группы риска будет предоставлена возможность работать дистанционно. Студенты-иностранные граждане будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции, с проведением обследования на коронавирус.
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