Федеральные новости

Министр РФ назвал условия начала учебного года в вузах с 1 сентября

Федеральные новости 11.08.2020 16:01
0
11.08.2020 16:01


Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании в правительстве РФ рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как начнется учебный год в российских вузах. Так, глава Минобрнауки отметил, что в большинстве вузов учебный год стартует  1 сентября в традиционном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.  
«С учетом специфики ситуации 2020 года, обязанностью университетов становится еще и формирование у молодежи элементов новой санитарной культуры, как части общей культуры, то есть воспитание ответственного отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих», – заявил Валерий Фальков.   
Роспотребнадзор уже издал специальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах. С сентября в вузах станет обязательным ношение масок.  Неиспользование маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогами во время проведения лекций. Занятия по физкультуре планируется организовать на свежем воздухе.   Во всех университетах будет регулярно проводиться измерение температуры, а в помещениях – дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов из группы риска будет предоставлена возможность работать дистанционно.  Студенты-иностранные граждане будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции, с проведением обследования на коронавирус.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Федеральные новости
10.08.2020 12:31
Федеральные новости 10.08.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2020 10:58
Федеральные новости 06.08.2020 10:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2020 20:03
Федеральные новости 05.08.2020 20:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.08.2020 17:08
Федеральные новости 04.08.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2020 20:44
Федеральные новости 03.08.2020 20:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.08.2020 17:48
Федеральные новости 01.08.2020 17:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2020 10:04
Федеральные новости 31.07.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.07.2020 13:25
Федеральные новости 26.07.2020 13:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.07.2020 17:06
Федеральные новости 24.07.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2020 14:47
Федеральные новости 22.07.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2020 19:53
Федеральные новости 17.07.2020 19:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2020 14:33
Федеральные новости 16.07.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.07.2020 14:57
Федеральные новости 13.07.2020 14:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.07.2020 13:20
Федеральные новости 13.07.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.07.2020 15:11
Федеральные новости 09.07.2020 15:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:34
Вышел второй сезон инстаграм-сериала «Пушкин 20.20. Друзья»Смотреть фотографии
19:29
«Будем потеть и болеть»: на стадионе «Волгоград Арена» начался матч "Ротора" с "Зенитом"Смотреть фотографии
18:52
Александр Ведяхин: «Рынок зеленого финансирования в России до 2023 года составит3 трлн рублей»Смотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области членов УИКов снова облачат в антивирусные доспехиСмотреть фотографии
17:44
Волгоградца осудили за автоподставы с дорогими иномаркамиСмотреть фотографии
17:24
Состояние пострадавшего от взрыва в Волгограде сотрудника МЧС остается тяжелымСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области арендаторы госсобственности получили льготыСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области после ЧП проверят все газовые автозаправкиСмотреть фотографии
16:01
Министр РФ назвал условия начала учебного года в вузах с 1 сентябряСмотреть фотографии
14:51
Более половины жителей ЮФО уверены, что онлайн-обучение не заменит традиционные занятияСмотреть фотографии
14:43
В администрации президента отреагировали на жалобу волгоградки о переводе времениСмотреть фотографии
14:28
Волгоградцев предупреждают о новом виде мошенничестве с возвратом НДССмотреть фотографии
14:08
На спасение АО «Союзпечать» из бюджета Волгоградской области потратят почти 70 млн рублейСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде осужденного за взятку экс-сотрудника колонии отправили за решеткуСмотреть фотографии
11:38
Коронавирус забрал еще одну жизнь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде после взрыва завершили обследование 26 жилых домовСмотреть фотографии
10:32
Сотрудники успели убежать: следователи установили обстоятельства взрыва на газовой заправке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде опустошают подземный резервуар на взорвавшейся заправкеСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде ребенок из Санкт-Петербурга пострадал в ДТПСмотреть фотографии
09:31
«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлымСмотреть фотографии
09:31
Бюджет еще одного района Волгоградской области стал дефицитнымСмотреть фотографии
21:27
«До такой цифры еще не доходило»: в Волгоградской области стремительно заполняются койки для коронавирусных больныхСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде снова изменили схему движения скоростных трамваев из-за взрыва на заправкеСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде после взрыва проверят на целостность жилые домаСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде открыли движение на 1-ой Продольной после взрыва на газовой заправкеСмотреть фотографии
16:04
Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
В Волгограде водитель грузовика без тормозов пошел под суд за ДТП с 15 пострадавшимиСмотреть фотографии
13:16
Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взяткиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 