В Волгограде ребенок из Санкт-Петербурга пострадал в ДТП

Происшествия 11.08.2020 10:01
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11.08.2020 10:01
Маленькая девочка пострадала в Волгограде в результате столкновения двух автомобилей из Астраханской области и Санкт-Петербурга. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем в Красноармейском районе на проспекте Героев Сталинграда.
По предварительной информации, 28-летний водитель из Астраханской области, управляя автомобилем "ГАЗ-172412", напротив дома №48 не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с идущим впереди автомобилем "Ford Focus", под управлением 50-летнего жителя Санкт Петербург. В результате ДТП 2-летняя пассажирка иномарки была доставлена в больницу.
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