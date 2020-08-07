Экономика 07.08.2020 17:16 Новости компаний
0
07.08.2020 17:16 Новости компаний
Клиентам банка «Открытия» доступен новый сервис – виртуальная таможенная карта, которая позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов.
Для удобства пользователей платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» реализовали «бесшовный» переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка. Виртуальная таможенная карта выпускается и обслуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-Портал», карта активируется в режиме онлайн, после чего ею сразу можно пользоваться.
Среди важных преимуществ сервиса – высокая скорость оформления карты, удобство ее использования.
«Технологичность и скорость в проведении расчетов высоко ценится нашими клиентами и поэтому является для нас приоритетом развития банковских продуктов, - говорит Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» - Сотрудничество с платежной системой «Таможенная карта» обеспечивает клиентам банка «Открытие» технологии и персональное сопровождение на всех этапах, включая банковское обслуживание и таможенное декларирование товаров».
«Дальнейшее развитие удаленного взаимодействия финансовых компаний и банков с клиентами будет определять не только широкий перечень онлайн сервисов, но и возможность интеграции различных систем ДБО, - отмечает Андрей Возмилов, генеральный директор платежной системы «Таможенная карта». - В июне объем онлайн-платежей наших клиентов превысил 48 млрд рублей. И эта цифра растет. Поэтому нам важно, чтобы функциональная наполняемость личного кабинета напрямую зависела от пожеланий клиентов, а безопасность сервиса удачно сочетала защищенность, удобство и скорость. Мы рассчитываем, что за счет реализованной интеграции с банком «Открытие» осуществлять платежи в пользу таможенных органов станет намного удобнее».
Реклама
ПСБ продолжает программу льготного кредитования по ставке 2%07.08.2020 16:15
Экономика 07.08.2020 16:15
В Волгоградской области растет «армия» самозанятых07.08.2020 16:06
Экономика 07.08.2020 16:06
Компания «Виво маркет» набирает сотрудников для работы на школьных пищеблоках07.08.2020 15:48
Экономика 07.08.2020 15:48
Компания «Сады Придонья» профинансирует обучение выпускника сельской школы07.08.2020 13:59
Экономика 07.08.2020 13:59
«Стройка – это жизнь»: волгоградские строители возводят будущее любимого города07.08.2020 12:46
Экономика 07.08.2020 12:46
Сбербанк и Росреестр Волгоградской области сокращают сроки регистрации сделок с недвижимостью06.08.2020 19:57
Экономика 06.08.2020 19:57
Клиенты банка «Открытие» стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайн06.08.2020 18:30
Экономика 06.08.2020 18:30
Новая продукция ВгАЗа получила сертификат Российского морского регистра судоходства06.08.2020 14:09
Экономика 06.08.2020 14:09
Волгоградские предприятия заработали во время пандемии десятки миллиардов рублей05.08.2020 17:56
Экономика 05.08.2020 17:56
Банк «Открытие» приглашает региональные ИТ-компании принять участие в «Московском акселераторе» стартапов05.08.2020 17:46
Экономика 05.08.2020 17:46
ВТБ нарастил продажи ипотеки на треть05.08.2020 14:57
Экономика 05.08.2020 14:57
Банк «Открытие» снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой05.08.2020 14:23
Экономика 05.08.2020 14:23
Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты Сбербанка04.08.2020 20:47
Экономика 04.08.2020 20:47
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей04.08.2020 16:44
Экономика 04.08.2020 16:44
«Открытие» представило первую на российском рынке банковскую виртуальную клавиатуру для смартфонов04.08.2020 14:58
Экономика 04.08.2020 14:58
Реклама