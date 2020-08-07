Экономика

Банк «Открытие» предложил предпринимателям виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»

Экономика 07.08.2020 17:16 Новости компаний
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07.08.2020 17:16 Новости компаний


Клиентам банка «Открытия» доступен новый сервис – виртуальная таможенная карта, которая позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов.  
Для удобства пользователей платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» реализовали «бесшовный» переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка. Виртуальная таможенная карта выпускается и обслуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-Портал», карта активируется в режиме онлайн, после чего ею сразу можно пользоваться. 
Среди важных преимуществ сервиса – высокая скорость оформления карты, удобство ее использования.
«Технологичность и скорость в проведении расчетов высоко ценится нашими клиентами и поэтому является для нас приоритетом развития банковских продуктов, - говорит Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» - Сотрудничество с платежной системой «Таможенная карта» обеспечивает клиентам банка «Открытие» технологии и персональное сопровождение на всех этапах, включая банковское обслуживание и таможенное декларирование товаров». 
«Дальнейшее развитие удаленного взаимодействия финансовых компаний и банков с клиентами будет определять не только широкий перечень онлайн сервисов, но и возможность интеграции различных систем ДБО, - отмечает Андрей Возмилов, генеральный директор платежной системы «Таможенная карта». - В июне объем онлайн-платежей наших клиентов превысил 48 млрд рублей. И эта цифра растет. Поэтому нам важно, чтобы функциональная наполняемость личного кабинета напрямую зависела от пожеланий клиентов, а безопасность сервиса удачно сочетала защищенность, удобство и скорость. Мы рассчитываем, что за счет реализованной интеграции с банком «Открытие» осуществлять платежи в пользу таможенных органов станет намного удобнее».

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