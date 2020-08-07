Волгоградский «Ротор» нашел спонсора





Волгоградский футбольный клуб «Ротор» заключил контракт с новым спонсором. По данным «РБ-Бизнес» , БК «Марафон» станет беттинг-партнером новичка РПЛ, стоимость контракта составляет 60 млн рублей в год.

Ранее «Марафон» был спонсором московского «Динамо», контракт также оценивался в 60 млн рублей.

Футбольный клуб «Ротор» по итогам сезона 2019/20 занял первое место в ФНЛ и вышел в Премьер-лигу. В последний раз волгоградский клуб принимал участие в высшем российском дивизионе в 2004 году.

Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что руководство клуба "Ротор" обращалось с предложением о спонсорстве к некоторым крупным компаниям, работающим в регионе. Однако пока переговоры успехом не увенчались.



