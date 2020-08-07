



Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего водителя внедорожника, который этой ночью сбил двоих пешеходов в городе Новоаннинский. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло примерно в 01:06 на улице Пугачевской в городе Новоаннинский. Водитель, управляя автомобилем "Ниссан Патрол", совершил наезд на двух пешеходов, следовавших в попутном направлении. В результате ДТП 22-летний юноша скончался на месте, 21-летняя девушка с травмами доставлена в больницу.





По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время водитель задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.



