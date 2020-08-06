В Волгограде наркосбытчика осудят за подростков-помощников





За вовлечение подростков в сбыт наркотиков придется ответить перед судом 20-летнему жителю Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он обвиняется также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и незаконное хранение наркотиков.

По версии следствия, обвиняемый летом 2019 года решил заняться сбытом наркотиков. В его обязанности входили получение оптовых партий зелья, временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.

В декабре 2019 года обвиняемый заплатил двоим знакомым-подросткам 14 и 15 лет за то, чтобы они наблюдали за обстановкой, пока он укладывает наркотики в тайники в Краснооктябрьском районе Волгограда. В этот же день закладчика задержали. При нем был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.



