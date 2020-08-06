В Волжском разыскивают золотую корону





В парке "Волжский" с полюбившейся детям скульптуры "Золотая рыбка" неизвестные спилили корону. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Для чего и кому понадобилась золотая корона - остается загадкой.





Вандалы то и дело устраивают набеги в городе на архитектурные формы и скульптуры, установленные в городе. Порой их просто воруют. При этом за данные деяния предусмотрена административная ответственность.

Фото группы Открытый Волжский вконтакте.