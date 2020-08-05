В Волгограде мошенник разорил миллионершу

Происшествия 05.08.2020 13:30
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05.08.2020 13:30
Свыше 1 миллиона рублей перевела на счета мошенников жительница Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по Волгограду, 46-летняя жительница Красноармейского района решила инвестировать свои сбережения под большой процент, оставив под объявлением на сайте в Интернете соответствующую заявку. Вскоре женщине перезвонил мужчина, представившись сотрудником инвестиционной платформы. Он предложил установить на мобильный телефон приложение и перечислять несколькими операциями деньги, обещав при этом очень высокую процентную ставку.
Женщина полностью доверилась собеседнику. Она проследовала к ближайшим отделениям банка и перевела на различные счета в общей сложности свыше 1 миллиона рублей. Процентов, а также возврата своих инвестированных средств волгоградка так и не получила, в связи с чем обратилась с заявлением в полицию.
В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленника.
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