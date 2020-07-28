Волгоградский «Ротор» в августе сыграет домашний матч с «Зенитом»

Общество 28.07.2020 18:11
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28.07.2020 18:11
В рамках Российского футбольного турнира ФК "Ротор" на домашнем поле сыграет с питерским "Зенитом" действующим чемпионом России и обладателем Кубка России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованный календарь игр, матч местного клуба против чемпионов России состоится на "Волгоград Арене" 10 или 11 августа.
Участие в турнире примут 16 команд, которые сыграют по 30 игр с каждым клубом дома и на выезде. По итогам сезона, две последних команды (15 и 16 места) покинут лигу и отправятся в первый дивизион.
В рамках второго тура в августе "Ротор" также сразится с "Динамо". На своем поле волгоградские футболисты в августе встретятся с "Сочи" и с московским "Спартаком". В сентябре у волгоградского клуба запланированы игры с "Краснодаром", "Ростовом", "Рубином".
Завершится Российский футбольный турнир 16 мая 2021 года.
Между тем, до сих пор неизвестно, будут ли проходить игры "Ротора" в Волгограде с участием зрителей. Также нет информации о стоимости билетов и о порядке их реализации.
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