Общество

Абсолютно новый асфальт срезают на Астраханском мосту в Волгограде

Общество 21.07.2020 12:33
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21.07.2020 12:33




Уложенный в начале июля асфальт на Астраханском мосту в Волгограде демонтируют. Как сообщает ИА «Высота 102»,  проезжая часть в сторону центра перегорожена для работы спецтехники. 
В пресс-службе администрации города информагентству подтвердили, что срезается именно новый асфальтобетонный слой. Муниципальная лаборатория около полутора недель назад отобрала пробы финишного слоя дорожного покрытия. По результатам экспертизы  асфальт признан некачественным по одному из показателей. Как оказалось, водонасыщение асфальта не дотянуло до нормативной отметки. Замене подлежит 500 квадратных метров полотна, что составляет 6,3% от общей площади проезжей части инженерного сооружения. «Ремонт на Астраханском мосту не завершен – недочеты выявлены муниципальным учреждением в ходе выполнения работ подрядной организацией», - пояснили в пресс-службе мэрии. 
Компания-подрядчик с претензиями заказчика согласилась и выполняет замену асфальта за собственный счет. Как подчеркнули в администрации, объект будет принят в эксплуатацию только в случае положительной экспертизы, которую повторно проведет дорожная лаборатория.
Капитальный ремонт моста, соединяющего Ворошиловский и Центральный районы Волгограда, проводится впервые за последние 15 лет.

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