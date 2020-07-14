



Попытка доставки запрещенных предметов при помощи квадрокоптера в исправительную колонию пресечена в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, сотрудники ИК-19 в Суровикино задержали правонарушителя, который намеревался перебросить на режимную территорию сотовые телефоны, сим-карты и зарядные устройства.

Сигнал о приближении правонарушителя и попытке доставки запрещенных предметов, в дежурную часть учреждения поступил от младшего инспектора отдела охраны, который нес службу на наблюдательной вышке.

Оперативники и сотрудники отдела безопасности незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали правонарушителя. Им оказался житель Волгограда.

У задержанного был обнаружен квадрокоптер и три свертка, обмотанные скотч лентой. В свертках было пять сотовых телефонов, шесть сим-карт и два зарядных устройства. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривающий крупный денежный штраф.



