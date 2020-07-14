Происшествия 14.07.2020 16:45
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14.07.2020 16:45
Попытка доставки запрещенных предметов при помощи квадрокоптера в исправительную колонию пресечена в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, сотрудники ИК-19 в Суровикино задержали правонарушителя, который намеревался перебросить на режимную территорию сотовые телефоны, сим-карты и зарядные устройства.
Сигнал о приближении правонарушителя и попытке доставки запрещенных предметов, в дежурную часть учреждения поступил от младшего инспектора отдела охраны, который нес службу на наблюдательной вышке.
Оперативники и сотрудники отдела безопасности незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали правонарушителя. Им оказался житель Волгограда.
У задержанного был обнаружен квадрокоптер и три свертка, обмотанные скотч лентой. В свертках было пять сотовых телефонов, шесть сим-карт и два зарядных устройства. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривающий крупный денежный штраф.
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