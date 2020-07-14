Экономика 14.07.2020 16:57
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14.07.2020 16:57
Каждый третий житель Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не хранит монеты номиналом 1 и 5 копеек. Если эти деньги попадают в руки, то они или выбрасываются или оставляются на кассе. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщает пресс-служба.
При этом почти половина опрошенных не спешат избавляться от самых мелких денег. Каждый пятый хранит их вместе с другими монетами, а каждый четвертый держит отдельно от рублевых монет.
66% респондентов в ЮФО и СКФО заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали это ни разу за последние три года. В прошлом году 8% расплачивались самой маленькой монетой, а в этом году таких людей набралось 9%.
45% жителей Юга (42% в среднем по России) считают, что уже вполне можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек. Еще 34% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи.
Главный довод сторонников сохранения копейки в обороте — ее роль национального исторического символа, который не менее важен, чем рубль. На это сослались 38% опрошенных в ЮФО и СКФО. 27% считают, что монеты номиналом в 1 и 5 копеек надо оставить в обороте, поскольку они реально требуются для расчетов в магазинах и общественном транспорте. 24% полагают, что копейка помогает научить ребенка копить деньги.
С 2012 года в России прекращена чеканка монет номиналом 1 и 5 копеек, однако выпущенные ранее монеты такого достоинства продолжают находиться в бессрочном денежном обороте.
*Опрос проведен банком «Открытие» 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
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