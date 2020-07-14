Экономика

Банк «Открытие»: каждый третий житель ЮФО и СКФО избавляется от монет в 1 и 5 копеек

Экономика 14.07.2020 16:57
0
14.07.2020 16:57


Каждый третий житель Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не хранит монеты номиналом 1 и 5 копеек. Если эти деньги попадают в руки, то они или выбрасываются или оставляются на кассе. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщает пресс-служба.
При этом почти половина опрошенных не спешат избавляться от самых мелких денег. Каждый пятый хранит их вместе с другими монетами, а каждый четвертый держит отдельно от рублевых монет.
66% респондентов в ЮФО и СКФО заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали это ни разу за последние три года. В прошлом году 8% расплачивались самой маленькой монетой, а в этом году таких людей набралось 9%.
45% жителей Юга (42% в среднем по России) считают, что уже вполне можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек. Еще 34% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи.
Главный довод сторонников сохранения копейки в обороте — ее роль национального исторического символа, который не менее важен, чем рубль. На это сослались 38% опрошенных в ЮФО и СКФО. 27% считают, что монеты номиналом в 1 и 5 копеек надо оставить в обороте, поскольку они реально требуются для расчетов в магазинах и общественном транспорте. 24% полагают, что копейка помогает научить ребенка копить деньги.
С 2012 года в России прекращена чеканка монет номиналом 1 и 5 копеек, однако выпущенные ранее монеты такого достоинства продолжают находиться в бессрочном денежном обороте.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
14.07.2020 15:56
Экономика 14.07.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2020 13:00
Экономика 13.07.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2020 12:01
Экономика 13.07.2020 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.07.2020 14:02
Экономика 12.07.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2020 17:39
Экономика 10.07.2020 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2020 12:20
Экономика 10.07.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2020 11:03
Экономика 10.07.2020 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 15:56
Экономика 09.07.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 13:47
Экономика 09.07.2020 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 13:18
Экономика 09.07.2020 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 12:06
Экономика 09.07.2020 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2020 11:19
Экономика 09.07.2020 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2020 18:14
Экономика 08.07.2020 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2020 15:29
Экономика 08.07.2020 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2020 13:39
Экономика 08.07.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгоградской области фермера заподозрили в мошенничестве с бюджетным грантомСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области горит магистральный газопроводСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Владелец ритуальной фирмы в Волгограде стал жертвой вымогателейСмотреть фотографии
17:13
«Его нет с нами»: в Волгограде нашли тело пропавшего на лодке мужчиныСмотреть фотографии
16:57
Банк «Открытие»: каждый третий житель ЮФО и СКФО избавляется от монет в 1 и 5 копеекСмотреть фотографии
16:45
Пилота квадрокоптера поймали с грузом у стен колонии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:21
Подводные находки острова в Волгограде изумили водолазовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскомуСмотреть фотографии
15:09
Повышается плата за проезд в речном транспорте в ВолжскомСмотреть фотографии
15:04
Телевидение для гостиниц бесплатно: «Ростелеком» поддержит отельеров ЮгаСмотреть фотографии
13:28
Смерть на «встречке»: житель Тюменской области разбился на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Уже 50 человек скончались в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
11:51
Мощный фонтан вырвался из дырявой трубы возле офиса «Концессий водоснабжения» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Арестованный в Волгоградской области за крупную взятку лейтенант полиции пытался выйти из СИЗОСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде подследственному экс-руководителю отдела СУ СКР продлили арестСмотреть фотографии
10:26
Трое детей пострадали в ДТП под Волгоградом из-за женщины-водителяСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде официально открывается купальный сезонСмотреть фотографии
09:36
Перед Волгоградской областью открываются новые горизонты нацпроектовСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области из-за удара молнии сгорело пшеничное полеСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде с братской могилы исчезла метровая гранитная табличкаСмотреть фотографии
20:52
На отвоеванное мэрией Волгограда имущество у автовокзала покушаются торговцыСмотреть фотографии
20:01
Банк «Открытие» поддерживает программу по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель»Смотреть фотографии
18:59
В Дубовке Волгоградской области ввели режим ЧС из-за фекалийСмотреть фотографии
17:51
«Ростелеком» в Волгограде поддержал Всероссийскую акцию «Под куполом семьи – под защитой страны»Смотреть фотографии
17:46
Погодный апокалипсис надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:32
Волгоградец «со связями» в Росимуществе обманул знакомых на 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:45
Клиника трагически погибшего врача судится с администрацией ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде прикрыли незаконную торговлю разливным вином и чачейСмотреть фотографии
15:55
Армейские палатки возле больниц Волгограда сворачивают, но могут снова развернутьСмотреть фотографии
14:57
Главу наркоимперии с филиалами в 42 регионах РФ будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 