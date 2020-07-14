Общество

В Волгограде официально открывается купальный сезон

Общество 14.07.2020 10:01
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14.07.2020 10:01


Официально купальный сезон в Волгограде стартует с 15 июля текущего года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы Волгограда, период купального сезона в городе-герое в этом году продлится до 1 сентября.
На данный момент, напомним, в городе с 4 июля работает только один официальный пляж в Красноармейском районе Волгограда. Второй, расположенный на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака, власти подготовили к открытию: водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. Теперь окончательное решение об открытии данного пляжа должны принять сотрудники Роспотребнадзора.
Отметим, что работа по подготовке пляжей продолжается. Сегодня водолазы обследуют дно реки в районе пляжа на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда. 
В Волгограде уже несколько недель стоит сильная жара. Жители и гости города проводят время у воды, невзирая на патрули и штрафы. Так, в минувшие выходные сотрудники МЧС, ГИМС, Федеральной противопожарной службы с привлечением полиции провели рейды по несанкционированным пляжам на  правом и левом берегах Волги. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, которые предусматривают от 500 до 4000 рублей штрафа. Размер наказания установит суд.

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