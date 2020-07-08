Строители обхода вокруг Волгограда случайно обесточили целый поселок

Происшествия 08.07.2020 15:49
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08.07.2020 15:49
Второй раз за неделю без электричества остались жители станции Чапурники Светлоярского района. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель ТОС «Майское» Кировского сельского поселения Максим Головченко, света в поселке с населением в 1500 человек не было в минувший понедельник и сегодня.
Как пояснили информагентству в пресс-службе Волгоградского филиала компании «Россети Юг», причиной обрыва провода на воздушной линии явились несанкционированные погрузочно-разгрузочные работы при строительстве первой очереди обходной дороги вокруг Волгограда. Энергоснабжение Чапурников на данный момент уже восстановлено, ведутся работы по возобновлению подачи электричества в 143 домовладения на территории поселка Кирова.
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