Строители обхода вокруг Волгограда случайно обесточили целый поселок











Второй раз за неделю без электричества остались жители станции Чапурники Светлоярского района. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель ТОС «Майское» Кировского сельского поселения Максим Головченко, света в поселке с населением в 1500 человек не было в минувший понедельник и сегодня.

Как пояснили информагентству в пресс-службе Волгоградского филиала компании «Россети Юг», причиной обрыва провода на воздушной линии явились несанкционированные погрузочно-разгрузочные работы при строительстве первой очереди обходной дороги вокруг Волгограда. Энергоснабжение Чапурников на данный момент уже восстановлено, ведутся работы по возобновлению подачи электричества в 143 домовладения на территории поселка Кирова.



