Общество

РУСАЛ направит более 3 млн рублей на поддержку экологических проектов по итогам конкурса «Зеленая волна»

Общество 08.07.2020 14:48 Новости компаний
0
08.07.2020 14:48 Новости компаний


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги конкурса «Зеленая волна», в рамках которого победители получат гранты на общую сумму более 3 млн рублей для реализации экологических инициатив в регионах. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе компании.
Проекты оценивали более 60 независимых экспертов. В номинации «Озеленение и благоустройство» лучшими признаны 47 проектов – все они получат гранты до 50 тыс. рублей. В новой номинации «Экоинициатива» приняли участие 77 организаций. Среди представленных на конкурс заявок есть предложения по экопросвещению детей дошкольного и школьного возраста, проекты по производству изделий из переработанного пластика, внедрению инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Восемь проектов-победителей получат гранты на сумму до 150 тыс. руб.
Например, благодаря поддержке Компании в Братске начнет работу эко-мастерская, где из переработанного пластика будут создаваться заборы, формы для кладки и другие полезные изделия. В Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника – растения, известного своими лечебными свойствами. В селе Овсянка в Красноярском крае на территории Библиотеки-музея В.П. Астафьева будет благоустроен Литературный сквер – уютное общественное пространство с читальным залом на свежем воздухе, детской площадкой и сценой для проведения культурных мероприятий. В Новокузнецке будет создано зеленое арт-пространство «Ромашковая поляна» для обучения и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
«В этом году на конкурс «Зеленая волна» мы получили 215 заявок из 20 муниципальных образований России. Среди проектов есть как инициативы, направленные как на обустройство общественных пространств, так и на популяризацию бережного отношения к окружающему миру и формирование культуры ответственного потребления. Мы рады поддержать эту тенденцию», — говорит Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Справка. Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства.
География конкурса охватывает следующие регионы присутствия компании: г. Волгоград, гг. Братск, Тайшет, Шелехов, Тайшетский и Шелеховский районы (Иркутская область), г. Новокузнецк, пгт. Белогорск (Кемеровская область), г. Красноярск, г. Ачинск и Ачинский район, г. Дивногорск, пгт. Таежный, Шарыповский район (Красноярский край), г. Бокситогорск (Ленинградская область), г. Кандалакша (Мурманская область), гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск (Свердловская область), г. Саяногорск (Республика Хакасия).

 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
08.07.2020 14:21
Общество 08.07.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2020 13:13
Общество 08.07.2020 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2020 12:25
Общество 08.07.2020 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.07.2020 12:21
Общество 08.07.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2020 11:03
Общество 08.07.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2020 09:56
Общество 08.07.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 21:38
Общество 07.07.2020 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 20:17
Общество 07.07.2020 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 16:12
Общество 07.07.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 14:37
Общество 07.07.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 14:09
Общество 07.07.2020 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 14:01
Общество 07.07.2020 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 13:18
Общество 07.07.2020 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2020 12:02
Общество 07.07.2020 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.07.2020 11:39
Общество 07.07.2020 11:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:29
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса»Смотреть фотографии
14:48
РУСАЛ направит более 3 млн рублей на поддержку экологических проектов по итогам конкурса «Зеленая волна»Смотреть фотографии
14:21
В Волгограде еще три многоквартирных дома приговорили к сносуСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде бодибилдер получил срок за заказ анаболиков из БеларусиСмотреть фотографии
13:13
Утром стулья, вечером деньги: власти Волгограда дали поблажки покупателям недвижимостиСмотреть фотографии
12:24
Михаил Мишустин и Клаус Шваб выступят сегодня на тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020Смотреть фотографии
12:21
Запланированный в Волгограде ParkSeason Fest перенесли из-за пандемииСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области поставлен рекорд июля по излечившимся от COVID-19 пациентамСмотреть фотографии
11:23
Банк «Открытие»: предприниматели могут получить до 5% cashback по бизнес-карте MastercardСмотреть фотографии
11:03
За скандальную вспышку коронавируса наказан директор Урюпинского психинтернатаСмотреть фотографии
10:44
Химия помогла: границы Волгоградской области очистили от саранчиСмотреть фотографии
10:12
Новенького привели: гордума Волгограда освежила рядыСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде иномарка сбила дорожного рабочегоСмотреть фотографии
09:56
Жители раскаленной Палласовки сидят без воды четвертые суткиСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области уволенный механизатор открыл стрельбу по начальникуСмотреть фотографии
21:08
Комитеты администрации Волгоградской области попали в измененный план проверок Счетной палаты РоссииСмотреть фотографии
20:17
Руководство госпиталя Минобороны в Волгограде пообещало «потушить» конфликт из-за зарплатСмотреть фотографии
19:54
Лишенный лицензии полигон ТКО под Волгоградом работает по-прежнемуСмотреть фотографии
17:55
Отец погиб, мама и две девочки в больнице: под Волгоградом в ДТП попала семья из ЕкатеринбургаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Под Волгоградом беспредельщик на трассе едва не угробил людей в лобовом столкновении (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:12
Последние трактора завода-банкрота ушли с молотка в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиковСмотреть фотографии
15:06
Бывшие коллеги сотрудника «Роскосмоса» шокированы его задержаниемСмотреть фотографии
14:37
Девять дней без воды мучаются жители поселка Ангарский в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом двое подростков и трое взрослых опустошали карточку пенсионераСмотреть фотографии
14:17
Отличное начало карьеры: молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили перспективные научные проектыСмотреть фотографии
14:09
Губернатор Волгоградской области нашел позитив в поляхСмотреть фотографии
14:08
Убийца своей матери не нашел снисхождения у суда и присяжных в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:01
К сильной жаре в Волгоградской области добавляются грозы и градСмотреть фотографии
13:41
Пандемия и переход компаний на «удаленку»: опредилили Индекс цифровизации малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 