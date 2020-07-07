В поселке Ангарский Волгограда ликвидировали аварию на водопроводе

Общество 07.07.2020 21:38
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07.07.2020 21:38
На улице Кобринской в поселке Ангарский восстановлено водоснабжение двух десятков частных домов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», ремонтные бригады обновили 25 метров трубопровода.
Коммунальщики провели ряд инженерных обследований, в том числе с привлечением службы метрологии, для установления причин падения давления в сети. В ходе работ было установлено, что трубопровод диаметром 50 мм имеет высокий процент износа и требует замены.
Напомним, без воды жители улицы Кобринской в Дзержинском районе находились в течение 9 дней. По словам граждан, подвоз воды за все эти дни был организован только в минувшее воскресенье, 5 июля.
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