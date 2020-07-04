300 силовиков Волгограда привлекли к облаве на криминальный бизнес





Конспиративная деятельность сразу нескольких игорных заведений в Волгограде перестала быть тайной. Как сообщает ИА «Высота 102», криминальный бизнес вывели на чистую воду оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. По информации СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемыми по уголовным делам в настоящее время проходит 31 человек, в том числе 11 в статусе организаторов.

По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского района, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы. Действовали заведения в условиях строгой секретности - испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку. Накануне по местам жительства, временного пребывания, а также в самих нелегальных заведениях проведены обыски, участие в которых приняли около 300 сотрудников силовых структур региона. Обнаружены и изъяты игровые столы, наборы для покера, черновые записи, денежные средства, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности.

Сейчас с задержанными работают следователи. Проводится дальнейший комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.