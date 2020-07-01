





О непростой судейской работе с Алексеем Глуховым поговорил журналист «Волгоградского юридического вестника» Александр Тюменцев. Сегодня 50-летний юбилей отмечает Алексей Глухов – председатель Волгоградского областного суда, сообщает ИА «Высота 102». В день рождения нового руководителя, назначенного на должность Указом Президента России от 8 июня 2020 года, облсуд опубликовал любопытное интервью . Алексей Глухов рассказывает о становлении в профессии, самых сложных делах, а также об увлечениях и дальнейших планах.О непростой судейской работе с Алексеем Глуховым поговорил журналист «Волгоградского юридического вестника» Александр Тюменцев.

- Перелистывая страницы Вашей непростой биографии, хочется спросить: выбрали бы снова тот же жизненный путь? Или предпочли, чтобы судьба сложилась по-иному?

Мне грех жаловаться на судьбу. Жизнь показала, что я выбрал правильный путь. Очень горд, что поступил в Военный институт, закончил с отличием военно-юридический факультет. Более десяти лет посвятил службе на офицерских должностях в военной прокуратуре, где у меня карьера складывалась достаточно успешно. Когда пришло время поменять род деятельности, всё сложилось и другой судьбы для себя я не представляю. Свою жизнь я посвятил служению Родине!

- В августе 1987 года Вы стали курсантом военно-юридического факультета Военного Краснознамённого института Министерства обороны Российской Федерации. Почему, выбирая профессию, отдали предпочтение юриспруденции? Может продолжили династию родителей, предков? И почему именно военная специализация? Ведь, известно, что поступить в вышеназванный вуз было, да и остаётся очень тяжело. Конкурс желающих просто астрономический! А заканчивали далеко не все, учиться было очень сложно.

Работа в правоохранительных органах меня привлекала со школьной скамьи. С класса шестого стал зачитываться детективами и видел себя в дальнейшем только на юридической стезе. Мой папа – Анатолий Васильевич Глухов работал на Волгоградском тракторном заводе инженером-технологом. Моя мама – Нелли Ивановна Глухова - учитель математики, а позже завуч средней общеобразовательной школы. Являясь единственным ребёнком у родителей, я не пошёл, так сказать, по их стопам. Интересовали меня больше гуманитарные науки. Что касается военной специализации, то её избрал, можно сказать, случайно. В конце 80-х годов, как помните, в юридические вузы без армии не брали. Поэтому я готовил себя к службе в армии, а потом планировал поступать в Высшую следственную школу. С 8 класса выписывал журнал «Человек и Закон». И вот, будучи учеником 10 класса, читаю журнал, где на обложке курсанты 5 курса Военного Краснознамённого института, спортивные, подтянутые – будущие военные следователи, судьи. И так захотелось стать таким же! Конкурс меня не испугал, так как к службе в армии готовился, занимался спортом, имел к тому времени 1 разряды по дзюдо и настольному теннису. Школу закончил с золотой медалью. Дополнительно занимался по английскому языку, литературе, русскому языку и истории. Особенно меня увлекала история. Даже занимался в историческом кружке. А в 1987 году выиграл городскую олимпиаду, проводимую ВолГУ. Было предложение поступить на исторический факультет, но я выбрал военный вуз. Успешно прошел вступительные испытания и был зачислен. Конечно же, счастью не было границ!

- Служба в должности: следователя военной прокуратуры, помощника, а позже заместителя и первого заместителя военного прокурора Волгоградского гарнизона. И, наконец, должность военного прокурора гарнизона. Судя по записям трудовой книжки карьера сложилась! Сбылись ли мечты? Всё ли было так гладко, как читается? Что стоит за этими записями?

Мечты юности сбылись. А что стоит за записями послужного списка в период службы в Вооружённых Силах, да и после того, как стал судьёй …работа - сложная и ответственная, часто без выходных и праздников, в ущерб личному времени, которого всегда катастрофически не хватало.

- Вы награждены государственными наградами Российской Федерации в очень тяжёлый период для нашей Родины: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, орденом «За военные заслуги». Не являются ли военной тайной обстоятельства вашего награждения в период прохождения службы в условиях проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона России? И что можно обнародовать?

Первая моя командировка была в Грозный в октябре 1995 года, когда велись боевые действия. В городе фактически не было целых зданий, разруха. Поэтому прокуратура дислоцировалась в районе аэропорта «Северный». Всякое было… Под обстрелами в Грозный выезжали и в составе колонны и на броне. Расследовали преступления различных категорий от неосторожного применения оружия, дорожно-транспортных происшествий с жертвами до разбойных нападений. А я надзирал за производством дознания в воинских частях и комендатурах. Неоднократно выезжал в районы Шали, Гудермес, Урус-Мартан и другие, где обстановка была крайне тяжёлая. Поэтому, думаю, что награждение меня боевой медалью было той высокой оценкой качества прокурорского надзора за дознанием и следственных действий, которые мы с коллективом выполняли.

Вторая моя командировка в тревожный регион была в июле 2002 года. Был первым заместителем прокурора группировки войск, дислоцированной в н.п. Ханкала. И, соответственно, характер задач был иной. Организация выездов прокурорских работников, общенадзорная деятельность и тому подобное. В августе 2002 года силы боевиков активизировались. Ими было сбито несколько вертолетов федеральных сил, в том числе с «камышинскими» десантниками на борту. Он упал в пределах видимой досягаемости от военной прокуратуры. Мы в течение нескольких дней без сна и отдыха скрупулёзно совместно с экспертами, осматривали место происшествия, что называется, по крупицам реконструировали, собирали вертолёт. Проводили расследование. Выездов на место совершения тяжких преступлений в отношении военнослужащих федеральных войск, к сожалению, хватало. В течение полугода я руководил тем участком работы, который мне был поручен и поскольку прокуратура в плане раскрываемости, расследования преступлений тогда достигла высоких показателей, был представлен к ордену «За военные заслуги».

- Как пришло решение уволиться из Вооружённых Сил? Была ли и есть ностальгия по службе?

Расскажу такую предысторию. С курсантских лет я грезил о судейской работе. Но направиться по распределению, когда закончил военный институт в возрасте 22 лет, в органы военных судов можно было только на должность начальника секретариата. Мне же хотелось самостоятельной работы. Поэтому выбрал службу в органах военной прокуратуры. А мечту стать судьёй оставил до лучших времён. И вот спустя 12 лет такая возможность представилась. Я сдал квалификационный экзамен на должность судьи, а позже был назначен в соответствии с Указом Президента РФ на должность судьи Тракторозаводского районного суда родного города Волгограда.

Так что увольнялся я из Вооружённых Сил России по собственному желанию. С лёгким сердцем шёл навстречу своей давней

мечте!

- Трудно было адаптироваться к гражданской жизни, специфике новой работы, переориентировать сознание с прокурорской позиции на арбитровскую (судейскую)?

Да, конечно, сложно было адаптироваться к гражданской жизни, потому что специфика военной службы всё же имелась. А вот перестроиться на судейское мышление у меня получилось достаточно безболезненно. Потому что, еще, будучи прокурором, поддерживая гособвинение, я старался моделировать ситуации. Задавал себе вопросы, какие бы решения принял я на месте судьи? Сам же, став судьёй, внутренне был практически готов смотреть на дело глазами арбитра.

- Кто был наставником в Вашем становлении, как судьи?

Хотел бы добрые слова сказать в адрес своих наставников, которые сегодня в почётной отставке. Прежде всего, председателю, на то время, Тракторозаводского районного суда Скориковой Людмиле Кавыевне. Настоящему профессионалу, судье первого квалификационного класса, депутату съезда Совета судей Российской Федерации. Её «золотое» правило - «судья должен уметь рассматривать любые категории дел», я запомнил навсегда! Поэтому пришлось нарабатывать практику по гражданским делам и делам об административных правонарушениях. С делами уголовной компетенции, учитывая прокурорское прошлое, мне было проще, практика у меня была хорошая.

Так же я очень тепло вспоминаю Володина Владимира Ивановича – судью Тракторозаводского районного суда со стажем более 30 лет. Он всегда делился своим опытом, помогал и подсказывал, особенно это было необходимо в период моего судейского становления.

Благодарен я и Ермаковой Антонине Ивановне - судье областного суда. Сейчас она в почётной отставке.

Благодарен я и многим коллегам, всех и не перечислишь!

- Помните ли Вы своё первое судебное дело? Как оно проходило? Вы волновались?

Точно помню, что первое моё дело было гражданское – о лишении родительских прав. Определённое волнение присутствовало, ведь с подобной категорией дел я никогда не сталкивался. Тем более, что на тот момент мои дети были примерно в таком же школьном возрасте, как и ребёнок женщины, ведущей аморальный образ жизни.

- И чем закончился судебный процесс?

Разобрались с этим делом. Были представлены заключения органов опеки, прокуратуры. Суд лишил мать родительских прав, так как она не занималась воспитанием ребёнка, злоупотребляла алкоголем.

- Расскажите, по собственному опыту, в чём сложности работы судьи?

Сложности, отметил бы, в принятии конечного решения и умении брать на себя ответственность за его принятие. Ведь не секрет, что многие юристы говорят, что стать судьёй не могут именно по этой причине. Сложно ставить точку, особенно в вопросе, где решается человеческая жизнь. В этом, как и во многом другом, я обязан своим дорогим родителям, которые воспитывали в духе ответственности за всё, что делаешь. И если за что-то взялся, то должен довести до конца!

Накладывает ли профессия судьи определённые обязательства?

Конечно же. Эта профессия не меняет статус человека в любой ситуации. Все те ограничения, которые существуют для госслужащих, они относятся и к судьям.

Человеку, который связал свою жизнь с судейством, надо помнить, что судья даже в неформальной обстановке всё равно судья. Поэтому я считаю, что служитель Фемиды – это больше призвание, чем профессия. Можно, конечно научиться правоприменительной деятельности, но, на мой взгляд, должны человеку быть присущи природные черты характера. И прежде всего, сдержанность, усидчивость при изучении материалов дела, даже, если хотите, въедливость. В любом споре отбросить лишнее, увидеть рациональное зерно. Я абсолютно уверен, что судья - это образ жизни. Моральный облик судьи должен быть безупречен, что требует от человека определённого поведения в обществе. Притом постоянно.

- Вы считаете, что судья и эмоции – понятия не совместимые?

Все мы, конечно, живые люди. Но судья и эмоции действительно – понятия несовместимые. Судья, в первую очередь, специалист, а не женщина или мужчина. В процессе судья не должен поддаваться ни на какие эмоции. Вести себя рассудительно и строго в соответствии с духом Закона, правильно его применять.

Хотя, поверьте, совладать с чувствами порой очень трудно даже мне, юристу с 28-летним стажем.

Какой процесс в Вашей практике показался Вам наиболее сложным?

Когда я был судьёй Волгоградского областного суда на первой инстанции, рассматривал многотомное дело по банде, занимавшейся убийством людей, с отчуждением у них жилья.

Главарь банды, типичный представитель преступного мира, с малолетства отбывавший сроки за особо тяжкие преступления корыстной направленности – разбои, убийства. Вся жизнь его фактически прошла в местах лишения свободы. Очень циничный, хитрый и изворотливый. К тому же хорошо знал уголовные закон и процесс. Освободился в зрелом возрасте.

Его преступная группа подыскивала людей, ведущих антиобщественный образ жизни. Внедряли в «собутыльники» своего человека, который во время распития спиртного добавлял жертве сильнодействующий медицинский препарат, приводящий к разложению внутренних органов, в частности, печени и человек медленно умирал. В общей сложности органами следствия было доказано три эпизода преступной деятельности. Процесс длился долго и сложно. Много было допрошено свидетелей.

Подсудимый вёл себя в судебном процессе нагло и вызывающе. В содеянном не раскаялся.

В моей практике это был, пожалуй, самый жёсткий приговор. Преступник был изолирован от общества - осуждён к очень длительному сроку с отбыванием в колонии особого режима.

- Алексей Анатольевич, Вы носите мантию более 14 лет. После Тракторозаводского районного суда работали судьёй Волгоградского областного суда, председателем Красноармейского и Центрального районных судов г. Волгограда, председателем судебного состава Первого кассационного суда общей юрисдикции в г. Саратове. Сильно за это время изменилась судебная система?

Судебная система меняется вместе с нашей жизнью, поскольку внедряются новые формы работы. Появилась система ГАС «Правосудие», другие новые информационно-справочные системы, осуществляется приём документов в электронной форме, участие в процессе посредством видео-конференц связи, используется система веб-конференции. Это существенно помогает в работе. Особенно в такой сложный период, как сейчас, связанный с эпидемиологической обстановкой.

- На Ваш взгляд, изменилось ли материально-техническое обеспечение судов за период Вашей работы?

Материально-техническое обеспечение, безусловно, стало намного лучше. Это ощутили суды всех уровней. Сравнивая начало своей работы, когда протоколы писались от руки, с работой секретарей судебного заседания на сегодняшний день, приятно отметить, что условия работы с каждым годом меняются в лучшую сторону. Это и обеспеченность автомобильной, компьютерной и оргтехникой, доступ к информационным системам, в том числе к системе «Консультант» и многое другое. Очень бы хотелось, чтобы эта тенденция сохранилась и в дальнейшем.

- Ваше отношение к дальнейшим шагам по гуманизации российского законодательства, реформам?

Потребность гуманизации российского законодательства очевидна. В первую очередь, она объясняется чрезвычайно большим количеством осуждённых, содержащихся в российских исправительных колониях и подозреваемых в следственных изоляторах. Далеко не все из них совершили те деяния, за которые действительно стоило бы лишать свободы. Стоит также отметить, что все они содержатся за государственный счет, то есть - за счет налогоплательщиков. На мой взгляд, гораздо более полезной мерой в некоторых случаях было бы присуждение выплаты штрафа или исправительных работ. Тогда осужденные приносили бы ощутимый доход государству или выплачивали бы компенсации пострадавшим от их действий сторонам, а не содержались бы несколько лет за государственный счет в местах лишения свободы.

- Работая в Первом кассационном суде общей юрисдикции, какие сделали выводы?

Что касается моей работы в Первом кассационном суде в г. Саратове, то скажу, что эта практика значительно обогатила мой опыт и профессионализм.

Во-первых, мы рассматривали дела, поступающие из тринадцати субъектов, где существуют определённые особенности правоприменительной практики.

Во-вторых, это ценное общение. Я был председателем судебного состава, судьи в составе ранее работали в разных субъектах. У каждого своё видение, может даже, неординарный подход к рассмотрению проблем.

Кассационные суды призваны формировать единообразную практику в судебных округах, исключить при рассмотрении дел некую местечковость. Работа вызвала у меня большой интерес. Сегодня жизнь отчётливо показала, что создание кассационных и апелляционных судов необходимый элемент в реформировании судебной системы.

- Алексей Анатольевич, работа в суде — это огромные эмоциональные траты. Что дает Вам душевные силы для восстановления?

Свободного времени почти не бывает. За службой, заботами, трудовыми буднями незаметно пролетели годы. Дети выросли и «вылетели» из нашего родительского гнезда. Сын закончил физический факультет университета и работает в научно-исследовательском институте, дочь учится в высшем учебном заведении.

Я спортивный болельщик, люблю спортивные мероприятия. В прошлом сам дзюдоист. На любительском уровне неплохо играю в футбол, настольный теннис. В свободное время очень люблю смотреть футбол, хоккей. В статусе спортивного болельщика, видимо, я себя тоже нашёл! Получаю от этого истинное удовольствие.

И вот новое назначение в родной Волгоградский областной суд. Но совершенно в новом качестве! Ещё более ответственная и тяжёлая работа.

- Что бы вы хотели изменить в работе Волгоградского областного суда или подготовке судей?

У меня много планов. Но обнародовать всё, думаю, преждевременно.

Вместе с тем, в качестве целей своей деятельности на посту председателя Волгоградского областного суда вижу:

- повышение качества отправления правосудия;

- соблюдение разумных сроков рассмотрения дел и материалов;

-открытость судебной системы и укрепление к ней доверия со стороны граждан.

Есть и определённые мысли по внедрению новых форм судопроизводства.

Прямо скажу, что я сторонник, чтобы судьи больше обменивались опытом, ездили на стажировки. Об этом буду просить руководство Четвёртого кассационного суда (г. Краснодар) и Третьего апелляционного суда (г. Сочи).

Главное сегодня, чтобы закончились проблемы с пандемией и все были здоровы, чего я всем от всей души искренне желаю!