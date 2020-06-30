Под Волгоградом глава Совета депутатов нарвался на штраф за игнорирование населения





Председатель Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области признан виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мировым судьей судебного участка №125 за указанное правонарушение ему назначен штраф в размере 6 тысяч рублей.

Нарушение выявила прокуратура Дубовского района, которая проводила проверку по обращению местной жительницы. Установлено, что 3 марта текущего года в адрес председателя поступило коллективное обращение жителей по вопросу необходимости проведения отчета перед населением о работе Совета депутатов за период с сентября 2018 по настоящее время.

Данное обращение было мотивировано требованиями ч.1 ст.18 Устава Стрельношироковского сельского поселения, в соответствии с которыми Совет депутатов подконтролен и подотчетен населению.

Однако направленный председателем Совета депутатов в адрес заявительницы ответ не содержал подписи должностного лица, рассмотревшего обращение. Также в ответе отсутствовали сведения по существу поставленных в обращении вопросов. Не согласившись с полученным ответом, женщина 11 апреля направила заказным письмом повторное обращение в адрес председателя Совета депутатов Стрельношироковского сельского поселения с просьбой сообщить о дате проведения отчета. Но указанное обращение в мае было возвращено почтой отправителю с отметкой о неполучении адресатом и истечением срока хранения.

Согласно информации, представленной Почтой России, почтальоном предпринимались неоднократные попытки вручить заказное письмо адресату, однако тот от получения письма отказывался.

Постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности в законную силу пока не вступило.



