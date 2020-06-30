Общество 30.06.2020 10:35
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30.06.2020 10:35
В ночь на 30 июня специалисты ресурсоснабжающей компании нормализовали режимы холодного водоснабжения в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения».
Ранее 29 июня бригады восстановили водоснабжение в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Подача воды во всех районах города после устранения последствий технологических нарушений доведена до нормативных показателей, заверили в компании. Между тем, как сообщили ИА «Высота 102» жители рабочего поселка Городище, из-за аварии этот населенный пункт также остался накануне без холодной воды – водоснабжение было восстановлено только ночью. И то, считать водой ржавую жидкость, которая текла из кранов, было сложно. Между тем, в официальных сообщениях компании рабочий поселок Городище среди обезвоженных территорий не фигурировал вообще.
Напомним, коммунальная авария произошла утром 29 июня из-за перепада напряжения на линиях сторонней энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Скачок спровоцировал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища и привел к технологическим нарушениям на двух из шести водоводов технической воды диаметром 750 и 1200 мм.
Меньше, чем за сутки основные работы по восстановлению водоснабжения были завершены, ближе к утру началось наполнение сети ресурсом. В ближайшее время потребителям будет возобновлено горячее водоснабжение. По отдельным адресам могут наблюдаться перебои с водой, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию. УК и ТСЖ должны провести регулирование внутридомовых сетей после возобновления подачи ресурса, уточнили в компании.
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