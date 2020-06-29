В Волгограде и области обнулили транспортные ограничения





В полном объеме с сегодняшнего дня возобновлено транспортное сообщение в Волгограде и области, сообщает ИА "Высота 102". По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, автобусы всех городских и межмуниципальных маршрутов, а также пригородные поезда и внутренний водный транспорт вышли на линии и полностью восстановили движение.





Распоряжение о возобновлении работы всех маршрутов вступило в силу с сегодняшнего дня, 29 июня. При этом отмечается, что перевозчики, а также пассажиры обязаны соблюдать все предписанные санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Напомним, что в Волгоградской области ношение защитных масок по-прежнему является обязательным. Однако в местах общего пользования, а именно в общественном транспорте и на остановках, это делают единицы. Сегодня на улицах Волгограда стало непривычно много маршруток, как до пандемии. О том, что транспорт пошел - в фоторепортаже "Высоты 102".



























