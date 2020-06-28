В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».
Общество 28.06.2020 11:14
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28.06.2020 11:14
В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».
Только за последние сутки в Волгоградской области произошло 20 загораний травы и 8 загораний мусора, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону. Спасатели отмечают, что причиной большинства пожаров является халатное обращение людей с огнем. Кроме того, знойное волгоградское лето с высокими температурами и порывами ветра также способствуют тому, что случаев возгорания сухой растительности становится с каждым днем все больше.«Сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области усиливают контроль по выявлению и привлечению к административной ответственности граждан, нарушающих правила пожарной безопасности, а именно при использовании открытого огня, сжигании сухой растительности и мусора. Для предотвращения пожаров сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды. В ходе обходов дачных массивов и частного сектора инспекторы рассказывают населению об основных причинах возникновения пожаров, о необходимости выполнять все предписания по пожарной безопасности. Еще раз напоминают о соблюдении требований особого противопожарного режима, который действует на территории региона с 13 апреля», - рассказали в регуправлении МЧС.
В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».
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