Коронавирус в Волгоградской области убивает пенсионерок





67-летняя пенсионерка из Котельниковского района стала очередной жертвой коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, женщина долго не обращалась за медицинской помощью и лечилась самостоятельно. В Котельниковскую ЦРБ она попала с двусторонней пневмонией – там же был диагностирован коронавирус. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Она умерла от осложнений, вызванных вирусом. Погибшая женщина страдала также сахарным диабетом.

Напомним, 25 июня стало известно и о другой жертве коронавируса из Котельниковского района. 83-летняя женщина также скончалась в центральной больнице этого района от осложнений, вызванных COVID-19.

Всего в регионе уже 36 человек умерли от вируса.



