Общество

Коронавирус в Волгоградской области убивает пенсионерок

Общество 27.06.2020 13:12
0
27.06.2020 13:12


67-летняя пенсионерка из Котельниковского района  стала очередной жертвой коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, женщина долго не обращалась за медицинской помощью и лечилась самостоятельно. В Котельниковскую ЦРБ она попала с двусторонней пневмонией – там же был диагностирован коронавирус. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Она умерла от осложнений, вызванных вирусом. Погибшая женщина страдала также сахарным диабетом. 
Напомним, 25 июня стало известно и о другой жертве коронавируса из Котельниковского района. 83-летняя женщина также скончалась в центральной больнице этого района от осложнений, вызванных COVID-19.
Всего в регионе уже 36 человек умерли от вируса. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
27.06.2020 14:18
Общество 27.06.2020 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 13:28
Общество 27.06.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 12:11
Общество 27.06.2020 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 11:58
Общество 27.06.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 09:52
Общество 27.06.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 09:03
Общество 27.06.2020 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2020 08:55
Общество 27.06.2020 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 21:54
Общество 26.06.2020 21:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 17:18
Общество 26.06.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 16:51
Общество 26.06.2020 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 16:01
Общество 26.06.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 15:26
Общество 26.06.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 14:07
Общество 26.06.2020 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 13:57
Общество 26.06.2020 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 11:56
Общество 26.06.2020 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:18
Режим ЧС могут ввести в трех районах Волгоградской области из-за саранчиСмотреть фотографии
13:28
22% избирателей Волгоградской области дошли до избирательных участковСмотреть фотографии
13:12
Коронавирус в Волгоградской области убивает пенсионерокСмотреть фотографии
12:46
Трое менеджеров из Саратова программировали АЗС в Волгограде на недолив бензинаСмотреть фотографии
12:11
Центральный и Ворошиловский районы Волгограда свяжет живописная тропаСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом полыхает незаконная свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Уже 36 жертв: коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцевСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области помощница пенсионера опустошила его картуСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать спасла младенца в ДТПСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области машину завалило бетонными плитами: шокирующее фотоСмотреть фотографии
09:52
Для волгоградцев придумали туры на поездахСмотреть фотографии
09:33
В речке нашли тело пропавшего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде трудинспекция оценила законность участия педагогов в субботникахСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области 15 лучших учителей получат премии президентаСмотреть фотографии
22:17
Зуйки в Волгоградской области стали целью экспедицииСмотреть фотографии
21:54
Здание администрации Волгоградской области обработают от грызуновСмотреть фотографии
21:09
В Волжском люди в черной и белой масках пытались ограбить офисы микрозаймовСмотреть фотографии
17:18
Скандальная гостиница в центре Волгограда подает признаки жизниСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде федеральные чиновники увидели с вертолета проекты мечтыСмотреть фотографии
16:49
Жителя Волгоградской области пронзило насквозь веткой дереваСмотреть фотографии
16:09
Спикер Волгоградской облдумы хочет жить по-московскому времениСмотреть фотографии
16:01
Больному малышу в Волгоградской области по решению суда купили лекарство за 40 млн рублейСмотреть фотографии
15:26
Коронавирус из Волгограда «переезжает» в районыСмотреть фотографии
14:07
Отметили эффектно: министр транспорта РФ открыл под Волгоградом мост-долгостройСмотреть фотографии
13:16
Волгоградец украл у приятеля грузовик, чтобы продать по частямСмотреть фотографии
12:25
Четверо приятелей неудачно откупились после драки около бистро в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области коронавирус «замкнуло» на магической цифреСмотреть фотографии
11:45
Сады Придонья продолжают техническое перевооружение на предприятииСмотреть фотографии
11:22
Дело об экологической катастрофе в пруду дошло до суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Водитель сбил двух девушек-подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 