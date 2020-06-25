В Волгоградской области – очередная смерть от коронавируса

Общество 25.06.2020 11:50
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25.06.2020 11:50
В Волгоградской области минувшие сутки принесли очередную печальную весть – в регионе новый смертельный случай от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, всего в регионе жертвами инфекции стали уже 35 человек. За минувшие сутки в Волгоградской области выявлен также 101 новый случай COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 5825 случаев заболевания коронавирусом.
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