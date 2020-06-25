В Волгоградской области – очередная смерть от коронавируса





В Волгоградской области минувшие сутки принесли очередную печальную весть – в регионе новый смертельный случай от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, всего в регионе жертвами инфекции стали уже 35 человек. За минувшие сутки в Волгоградской области выявлен также 101 новый случай COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 5825 случаев заболевания коронавирусом.



