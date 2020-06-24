Общество

Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождь

Общество 24.06.2020 22:08
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24.06.2020 22:08


Заготовленные организаторами концерта на Мамаевом кургане дождевики и зонты пришлись как нельзя кстати. Как сообщает ИА «Высота 102», за несколько минут до начала действа начался дождь. Укрываться от дождя пришлось всем, независимо от статуса. Министр культуры Ольга Любимова держала зонт над головой сама, губернатору Андрею Бочарову помогли. 

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