В Волгограде дадут артиллерийский салют

Общество 24.06.2020 10:54
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24.06.2020 10:54
Артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 76-мм орудий ЗИС-3 произведут по тридцать холостых залпов с темпом в 15 секунд. Салют в Волгограде состоится 24 июня в 23 часа по местному времени, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО. По информации военных, небо над Волгой на высоте 250 - 300 метров украсят россыпи фейерверков разных модификаций и цветов - «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега».
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