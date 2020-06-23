Волгоградские депутаты клянутся закрыть тему с переводом времени





Опрос по теме перевода стрелок часов в Волгоградской области проводится в последний раз. Об этом сегодня на пресс-конференции в облизбиркоме заявил зампредседателя облдумы, член оргкомитета по проведению голосования Сергей Булгаков, сообщает ИА «Высота 102».

«Мы больше никогда не будем возвращаться к этому вопросу. Сегодня у нас крайняя возможность определиться с часовым поясом», - пояснил парламентарий.

По словам Булгакова, результат опроса будет считаться существенным, если сторонников московского времени окажется от 10% больше, чем противников. «Если разница среди голосов респондентов составит 2-5% - ничего менять не будем. По крайней мере, таково мнение руководителей фракций и членов оргкомитета», - заверил Булгаков.

Если подавляющее большинство участников опроса выскажутся за отказ от местного времени, то областная дума направит обращение в Госдуму для внесения поправок в федеральный закон об исчислении времени.

Напомним, референдум по вопросу перевода времени в Волгоградской области состоялся 18 марта 2018 года в день выборов президента России. Явка составила более 67%. 58,82% проголосовавших или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК+1). После внесения Госдумой России соответствующих изменений в федеральное законодательство 28 октября 2018 года Волгоградская область перешла на местное время.

В марте текущего года председатель областной думы Александр Блошкин предложил губернатору Андрею Бочарову вновь вернуться к теме времени. В итоге, власти решили совместить опрос населения с общероссийским голосованием по Конституции, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.















