Общество

Волгоградские депутаты клянутся закрыть тему с переводом времени

Общество 23.06.2020 13:14
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23.06.2020 13:14


Опрос по теме перевода стрелок часов в Волгоградской области проводится в последний раз. Об этом сегодня на пресс-конференции в облизбиркоме заявил зампредседателя облдумы, член оргкомитета по проведению голосования Сергей Булгаков, сообщает ИА «Высота 102». 
«Мы больше никогда не будем возвращаться к этому вопросу. Сегодня у нас крайняя возможность определиться с часовым поясом», - пояснил парламентарий.
По словам Булгакова, результат опроса будет считаться существенным, если сторонников московского времени окажется от 10% больше, чем противников. «Если разница среди голосов респондентов составит 2-5% - ничего менять не будем. По крайней мере, таково мнение руководителей фракций и членов оргкомитета», - заверил Булгаков.
Если подавляющее большинство участников опроса выскажутся за отказ от местного времени, то областная дума направит обращение в Госдуму для внесения поправок в федеральный закон об исчислении времени.
Напомним, референдум по вопросу перевода времени в Волгоградской области состоялся 18 марта 2018 года в день выборов президента России. Явка составила более 67%. 58,82% проголосовавших или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью (МСК+1). После внесения Госдумой России соответствующих изменений в федеральное законодательство 28 октября 2018 года Волгоградская область перешла на местное время.
В марте текущего года председатель областной думы Александр Блошкин предложил губернатору Андрею Бочарову вновь вернуться к теме времени. В итоге, власти решили совместить опрос населения с общероссийским голосованием по Конституции, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.




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