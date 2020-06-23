Трансляция Парада Победы онлайн пройдет по оптике «Ростелекома»

Телеком 23.06.2020 12:09
0
23.06.2020 12:09
Телетрансляция парада Победы с Площади Павших борцов 24 июня будет организована с помощью оптической инфраструктуры «Ростелекома». Увидеть значимое патриотическое событие в прямом эфире волгоградцы смогут на телеканале «Волгоград 24», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Мы понимаем, насколько важно даже в сегодняшних условиях эпидемиологического неблагополучия сохранить связь поколений и проявить уважение к участникам Великой Отечественной войны, к тем, кто отдал жизнь ради наших мирных дней, при этом не подвергая угрозе здоровье жителей города», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Напомним, в связи с пандемией коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен на 24 июня. Именно в этот день состоялся парад на Красной площади в Москве в 1945 году. Во многих регионах России во избежание распространения коронавирусной инфекции нынешние смотры войск пройдут без зрителей. Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома и смотреть торжественное мероприятие по телевизору.
В связи с высокой пропускной способностью и стабильностью сигнала оптическая инфраструктура «Ростелекома» часто используется многими телекомпаниями и другими организациями для онлайн трансляций. В этом году национальный цифровой провайдер в Волгограде предоставлял высокоскоростную интернет-связь для прямой трансляции циркового представленияв рамках всероссийской акции «Цирк – детям», приуроченной к Международному дню защиты детей.
Реклама
«Ростелеком» и Devar представляют уникальную интерактивную платформу для детей22.06.2020 13:58
Телеком 22.06.2020 13:58
Волгоградцы предпочитают обновлять гардероб в онлайне22.06.2020 13:17
Телеком 22.06.2020 13:17
Волгоградский бизнес стал в четыре раза чаще пользоваться сервисом «умной рекламы»19.06.2020 10:17
Телеком 19.06.2020 10:17
Новый пакет цифровых сервисов «Ростелекома» повысит эффективность рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами18.06.2020 13:11
Телеком 18.06.2020 13:11
«Ростелеком» создаст в Ростовской области «Безопасный город» до конца этого года15.06.2020 16:05
Телеком 15.06.2020 16:05
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России10.06.2020 15:50
Телеком 10.06.2020 15:50
МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнеса10.06.2020 15:36
Телеком 10.06.2020 15:36
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек10.06.2020 10:29
Телеком 10.06.2020 10:29
«Ростелеком» подключает цифровые сервисы для новой базы отдыха в Волгоградской области10.06.2020 09:54
Телеком 10.06.2020 09:54
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России09.06.2020 14:08
Телеком 09.06.2020 14:08
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям08.06.2020 12:43
Телеком 08.06.2020 12:43
МегаФон запустил собственный сервис подкастов05.06.2020 13:47
Телеком 05.06.2020 13:47
«Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Волгоградской области05.06.2020 13:05
Телеком 05.06.2020 13:05
«Ростелеком»: он-лайн активности привлекли детей и родителей03.06.2020 11:10
Телеком 03.06.2020 11:10
«Ростелеком» в Волгограде выступит телеком-партнером всероссийской акции «Цирк – детям»29.05.2020 09:53
Телеком 29.05.2020 09:53
Реклама