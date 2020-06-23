Трансляция Парада Победы онлайн пройдет по оптике «Ростелекома»





Телетрансляция парада Победы с Площади Павших борцов 24 июня будет организована с помощью оптической инфраструктуры «Ростелекома». Увидеть значимое патриотическое событие в прямом эфире волгоградцы смогут на телеканале «Волгоград 24», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Мы понимаем, насколько важно даже в сегодняшних условиях эпидемиологического неблагополучия сохранить связь поколений и проявить уважение к участникам Великой Отечественной войны, к тем, кто отдал жизнь ради наших мирных дней, при этом не подвергая угрозе здоровье жителей города», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Напомним, в связи с пандемией коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен на 24 июня. Именно в этот день состоялся парад на Красной площади в Москве в 1945 году. Во многих регионах России во избежание распространения коронавирусной инфекции нынешние смотры войск пройдут без зрителей. Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома и смотреть торжественное мероприятие по телевизору.

В связи с высокой пропускной способностью и стабильностью сигнала оптическая инфраструктура «Ростелекома» часто используется многими телекомпаниями и другими организациями для онлайн трансляций. В этом году национальный цифровой провайдер в Волгограде предоставлял высокоскоростную интернет-связь для прямой трансляции циркового представленияв рамках всероссийской акции «Цирк – детям», приуроченной к Международному дню защиты детей.



