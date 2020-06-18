Здравоохранение

В Волгоградской области от коронавируса излечились 42% заболевших

Здравоохранение 18.06.2020 11:47
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18.06.2020 11:47


109 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего в регионе COVID-19 диагностировали у 5100 жителей, из которых 2128  (42%) –  уже поправились. 31 человек скончался. Новых смертельных фактов не зафиксировано. За сутки из инфекционных госпиталей выписан 151 пациент.

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