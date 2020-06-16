Общество

В Волгоградской области назвали дату открытия торговых центров и ресторанов

Общество 16.06.2020 09:45
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16.06.2020 09:45


Власти Волгоградской области уточнили план снятия ограничительных мероприятий, введенных в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно внесенным изменениям в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности», в Волгоградской области рестораны, кафе, бары, закусочные и столовые не будут работать до 14 июля, кроме летних сезонных кафе, деятельность которых возобновится с 30 июня. С этой же даты разрешат тренироваться спортсменам профессиональных клубов и кандидатам в спортивные сборные команды России, а также проводить репетиции в театральных, концертных и культурно-досуговых учреждениях при условии обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня. При этом власти региона пошли на смягчение других ограничительных мер. Так, до 1 июля в полном объеме откроют  все маршруты общественного транспорта. С 17 июня в очном режиме возобновят работу МФЦ — пока по предварительной записи. С этого же дня в очной форме будут предоставлять соцуслуги и услуги социального сопровождения, а в детских садах заработают дежурные группы.
С 30 июня планируется возобновить индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в отделениях реабилитации при центрах социального обслуживания населения. На эту же дату намечено открытие спортивных площадок, фитнес-центров и различных спортклубов, а также сезонных кафе, гостиниц, турбаз и санаториев.
Также принято решение с 15 июля дать старт детской летней оздоровительной кампании. 

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