В Волгограде не отказались от проведения парада Победы





Все запланированные на 24 июня военные парады на территории Южного военного округа, в том числе в Волгограде, состоятся. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе округа.

Военное ведомство прокомментировало сообщение об отмене в Пятигорске торжественного марша в честь 75-летия Победы из-за неблагоприятной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В Южном военном округе пояснили, что в городе Пятигорск проведение Парада Победы 24 июня и не планировалось. "Войска Южного военного округа к праздничным мероприятиям, посвященным 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе прохождению торжественным маршем в Пятигорске, не привлекались", - пояснили в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 24 июня спланировано проведение 10 военных парадов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе. А также в шести городах – местах дислокации объединений Южного военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.

Сегодня принято решение о продлении в Волгоградской области режима самоизоляции до 23 июня.