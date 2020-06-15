Происшествия

В Волгограде четыре легковушки догнали друг друга, есть пострадавший

Происшествия 15.06.2020 11:33
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15.06.2020 11:33


Один человек пострадал в результате столкновения четырех автомобилей в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе. 
По предварительной информации, 35-летний водитель, управляя автомашиной "Mazda 6", совершил столкновение со стоящей впереди автомашиной "Chevrolet Lanos" под управлением 51-летнего водителя. От удара эту иномарку отбросило на впереди стоящий автомобиль "Volkswagen Golf" под управлением 41-летнего водителя, который откинуло на стоящий впереди автомобиль "ВАЗ-21130" под управлением 26-летней девушки. В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомашины "Volkswagen" была доставлена в больницу.

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