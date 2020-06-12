В Волгоградской области ревнивец сжег машину соперника





Полицейские Среднеахтубинского района возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в поджоге автомашин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в ночь на 7 июня в дежурную часть полиции обратился 35-летний житель одного из посёлков Среднеахтубинского района. Мужчина сообщил, что неизвестный совершил поджог его автомобиля «Опель Вектра», припаркованного во дворе его домовладения. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 26-летний местный житель, который сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что после развода его жена стала жить в гражданском браке с потерпевшим. Несмотря на его неоднократные попытки вернуть прежние отношения, женщина возвращаться к нему отказалась. Чтобы отомстить сопернику, он забрался к нему во двор и поджёг припаркованный там автомобиль, после чего скрылся. Следователи отдела МВД России по Среднеахтубинскому району в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



