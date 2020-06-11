Общество

В Волгограде устроят дневной фейерверк в честь парада Победы

Общество 11.06.2020 09:26
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11.06.2020 09:26


Около 800 тысяч рублей потратят на организацию парада на площади Павших борцов, который пройдет 24 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов размещены две закупки на оказание услуг по техническому сопровождению парада, а также на проведение дневного фейерверка. В частности, около 600 тысяч рублей будет потрачено на монтаж сценического подиума на площади, еще 200 тысяч рублей – на дневную батарею салютов «Триколор» из 20 залпов. 
Напомним, тренировка парада Победы в Волгограде состоится 16 июня. В России 24 июня объявлено выходным днем. 

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