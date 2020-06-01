



Провести 1 июля общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации решено сегодня в ходе рабочего совещания Владимира Путина с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля.

«Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», - сказал Владимир Путин после того, как объявил дату голосования, которую назвал вполне подходящей и с юридической точки зрения безупречной.



