В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фото

Расследования 01.06.2020 16:53
0
01.06.2020 16:53
Следователи продолжают устанавливать личность мужчины, напавшего на ребенка на школьном дворе в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня СУ СКР по региону, расследованием преступления, которое было совершено осенью прошлого года на улице Ткачева, занимается следственный отдел по Центральному району.
По данным следствия, 3 сентября 2019 года около 11 часов 30 минут на территории школьного двора неизвестный напал на 10-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
На первоначальном этапе расследования по словесному описанию потерпевшей были составлены рисованный портрет внешнего облика преступника, а также описание предметов его одежды - рубашки с коротким рукавом черного цвета, а также ромбами (либо иным похожим рисунком) оранжевого (желтого) цвета.
В текущем году в результате работы с потерпевшей и свидетелем преступления специалисты по активации памяти Главного управления криминалистики СКР составили повторные фотопортреты, максимально приближенные к реальному описанию преступника.
Приметы нападавшего: на вид 45-55 лет (возможно старше), плотного телосложения, рост 170-175 см, волосы темные с большими участками проседи (возможно седой полностью), внешне неопрятен, оволосенение рук, на груди волосы отсутствуют.
Органы следствия в очередной раз обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой оказать содействие в раскрытии этого преступления и сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70 или "02". Конфиденциальность гарантируется.
Реклама
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничество01.06.2020 17:38
Расследования 01.06.2020 17:38
Волгоградка бросила 4-летного сына на улице ради застолья01.06.2020 14:34
Расследования 01.06.2020 14:34
В Волгограде экспедитор разыграл кражу 1,3 млн рублей у компании01.06.2020 13:54
Расследования 01.06.2020 13:54
Роспотребнадзор нашел возможную причину вспышки COVID-19 в Урюпинском интернате01.06.2020 13:41
Расследования 01.06.2020 13:41
В Волгограде директор детсада перевела на свой личный счет зарплату воспитателей29.05.2020 16:20
Расследования 29.05.2020 16:20
Волгоградец идет под суд за наркотики и удар полицейского ножом28.05.2020 16:30
Расследования 28.05.2020 16:30
Ночного опустошителя топливных баков фур осудили в Волгоградской области28.05.2020 16:07
Расследования 28.05.2020 16:07
В Волгограде осудили налетчика на офисы микрозаймов в белых перчатках27.05.2020 17:39
Расследования 27.05.2020 17:39
В Волгоградской области осудили поджигателя поля с пшеницей27.05.2020 16:10
Расследования 27.05.2020 16:10
Под Волгоградом нашли тело внезапно пропавшего мужчины27.05.2020 13:43
Расследования 27.05.2020 13:43
В Волгограде таксист тайно опустошил мобильный банк пассажира27.05.2020 10:45
Расследования 27.05.2020 10:45
В Волгоградской области задержали «влиятельного» мошенника27.05.2020 10:11
Расследования 27.05.2020 10:11
В Волгограде должник-водитель «Мерседеса» осужден за наезд на пристава26.05.2020 17:05
Расследования 26.05.2020 17:05
Волгоградец отработает кражу с прилавка 18 упаковок сыра26.05.2020 09:57
Расследования 26.05.2020 09:57
В Волгоградской области огласили приговор за браконьерский отстрел косуль25.05.2020 12:29
Расследования 25.05.2020 12:29
Реклама