В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фото





Следователи продолжают устанавливать личность мужчины, напавшего на ребенка на школьном дворе в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня СУ СКР по региону, расследованием преступления, которое было совершено осенью прошлого года на улице Ткачева, занимается следственный отдел по Центральному району.

По данным следствия, 3 сентября 2019 года около 11 часов 30 минут на территории школьного двора неизвестный напал на 10-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На первоначальном этапе расследования по словесному описанию потерпевшей были составлены рисованный портрет внешнего облика преступника, а также описание предметов его одежды - рубашки с коротким рукавом черного цвета, а также ромбами (либо иным похожим рисунком) оранжевого (желтого) цвета.

В текущем году в результате работы с потерпевшей и свидетелем преступления специалисты по активации памяти Главного управления криминалистики СКР составили повторные фотопортреты, максимально приближенные к реальному описанию преступника.

Приметы нападавшего: на вид 45-55 лет (возможно старше), плотного телосложения, рост 170-175 см, волосы темные с большими участками проседи (возможно седой полностью), внешне неопрятен, оволосенение рук, на груди волосы отсутствуют.

Органы следствия в очередной раз обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой оказать содействие в раскрытии этого преступления и сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70 или "02". Конфиденциальность гарантируется.



