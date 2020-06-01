Происшествия

Под Волгоградом водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся

Происшествия 01.06.2020 09:46
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01.06.2020 09:46


Наряд ППС задержал в Волжском 51-летнего водителя "ВАЗ-21065", который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером во дворе дома №49 по ул. 40 лет Победы. 
По предварительной информации, водитель легковушки совершил наезд на 8-летнего мальчика, который передвигался на электросамокате вдоль дома, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП несовершеннолетний обратился за помощью в больницу. Автомобилиста задержали в ходе проведенных розыскных мероприятий.

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