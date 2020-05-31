Девятнадцатой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Волжского





Еще одной жертвой коронавируса в регионе стал 52-летний житель Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, мужчина был госпитализирован в Волгоградскую областную инфекционную больницу №1 в реанимацию. Ему был поставлен диагноз коронавируса с бронхопневмонией. Мужчина имел ряд хронических заболеваний. Он скончался от осложнений, вызванных инфекцией, несмотря на оказанную медпомощь.

Всего в Волгоградской области уже девятнадцать летальных исходов от коронавируса. Накануне в регионе был зафиксирован рекордный прирост новых больных – 158 человек. Всего количество случаев инфекции превысило 3 тысячи.











