Общество

Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентября

Общество 28.05.2020 17:56
0
28.05.2020 17:56


Реконструкция  проезжей части Астраханского моста в Ворошиловском районе вышла на этап восстановления бетонного основания.  После того, как было срезано старое асфальтовое полотно, обнаружилось, что бетонный защитный слой катастрофически изношен. Местами обнажен металлический армирующий каркас путепровода. 
Как рассказал ИА «Высота 102» представитель МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин, сейчас рабочие вручную с помощью гидравлических ножниц удаляют фрагменты неисправной арматурной сетки. Параллельно идет восстановление деформированного защитного бетонного слоя и каркаса. Только после этого на Астраханском мосту начнется укладка нового покрытия дороги, состоящего из выравнивающего и финишного слоев. Второй слой будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками. Ремонт Астраханского моста  продлится все лето, при этом движение транспорта будет ограничиваться только на том участке полосы, где производятся работы. Согласно контракту, подрядчик должен сдать объект до 1 сентября. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
28.05.2020 21:55
Общество 28.05.2020 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 20:15
Общество 28.05.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 20:10
Общество 28.05.2020 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 17:15
Общество 28.05.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 15:40
Общество 28.05.2020 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 13:53
Общество 28.05.2020 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 13:40
Общество 28.05.2020 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 13:06
Общество 28.05.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 10:50
Общество 28.05.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 10:36
Общество 28.05.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2020 08:55
Общество 28.05.2020 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 22:05
Общество 27.05.2020 22:05
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 19:22
Общество 27.05.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 18:27
Общество 27.05.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2020 15:39
Общество 27.05.2020 15:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:55
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработныхСмотреть фотографии
20:15
Из Волжского в Волгоград пошли маршруткиСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьниковСмотреть фотографии
17:56
Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентябряСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области прокуроры уличили главврачей в занижении выплат медикамСмотреть фотографии
16:40
Easy Смузи совершили квантовый скачокСмотреть фотографии
16:30
Волгоградец идет под суд за наркотики и удар полицейского ножомСмотреть фотографии
16:07
Ночного опустошителя топливных баков фур осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:40
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
15:09
Зараженные COVID-19 волгоградцы отказываются от лечения в больницеСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде владелица кондитерской устроила несладкую жизнь сотрудникамСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограниченийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Путь на сцену: 7 волгоградцев рекомендованы к поступлению в ГИТИС после онлайн-отборовСмотреть фотографии
11:47
Сотня за сутки: коронавирус продолжает укладывать в больницы жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через годСмотреть фотографии
10:36
Владельцы «Соснового бора» в Волгограде сами начали разбирать конюшниСмотреть фотографии
10:20
В АО «КАУСТИК» подведены итоги творческого конкурса ко Дню химикаСмотреть фотографии
10:14
Ребенок с Ямала пострадал в тройном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:55
На улицы Волжского выходят маршруткиСмотреть фотографии
08:36
Двум больницам Волгоградской области нашли новых главных врачейСмотреть фотографии
22:05
Волгоградцев протестировали на страх потерять работуСмотреть фотографии
19:22
День пограничника в Волгограде пройдет без традиционного сбора «зеленых фуражек»Смотреть фотографии
18:27
В Волгограде тоннель у ТРК «Акварель» на день частично закроют для автотранспортаСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде осудили налетчика на офисы микрозаймов в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Волгоградские депутаты разрешат себе 4 дня в месяц работать на благо избирателейСмотреть фотографии
17:06
Как волгоградские предприниматели переживают самоизоляциюСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области осудили поджигателя поля с пшеницейСмотреть фотографии
15:49
Рост тарифов ЖКХ с 1 июля в Волгоградской области никто не отменялСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 