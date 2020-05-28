Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентября





Реконструкция проезжей части Астраханского моста в Ворошиловском районе вышла на этап восстановления бетонного основания. После того, как было срезано старое асфальтовое полотно, обнаружилось, что бетонный защитный слой катастрофически изношен. Местами обнажен металлический армирующий каркас путепровода.

Как рассказал ИА «Высота 102» представитель МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин, сейчас рабочие вручную с помощью гидравлических ножниц удаляют фрагменты неисправной арматурной сетки. Параллельно идет восстановление деформированного защитного бетонного слоя и каркаса. Только после этого на Астраханском мосту начнется укладка нового покрытия дороги, состоящего из выравнивающего и финишного слоев. Второй слой будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками. Ремонт Астраханского моста продлится все лето, при этом движение транспорта будет ограничиваться только на том участке полосы, где производятся работы. Согласно контракту, подрядчик должен сдать объект до 1 сентября.







