Общество

В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьников

Общество 28.05.2020 20:10
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28.05.2020 20:10


Фирма депутата-единоросса Алексея Зверева после огласки проблемы погасила долг перед родителями выпускников школы. Как сообщил ИА «Высота 102» юрист Максим Осипкин, рестораторы вернули 30 тысяч рублей аванса за аренду зала в отеле «Hilton». В этом заведении 11-классники планировали в конце июня отметить выпускной вечер. В качестве компенсации ООО «Статус» также доплатило клиентам 7 тысяч рублей.
О неприятной ситуации, в которую попали родители выпускников школы в Волгограде, ИА «Высота 102» сообщило накануне.  Предоплату за аренду банкетного зала они внесли еще в прошлом году. В марте этого года после введения антикоронавирусного режима родители попытались вернуть деньги – стало очевидно, что торжество не состоится. Однако идти навстречу им не торопились. Поэтому мама одного из школьников обратилась за помощью юриста и направила заявление в суд. В исковом заявлении указано, что родительница неоднократно просила ответчика лично и по телефону вернуть деньги, но безрезультатно.
«По состоянию на 1 мая ответ на досудебную претензию не поступил, денежные средства не возвращены», - отмечено в документе. Помимо основного долга заявитель попросила суд взыскать со «Статуса» неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
После выхода публикации на сайте ИА «Высота 102» представители заведения связались с родителями и предложили пойти на мировую. На сегодняшний день долг полностью погашен.
Депутат Волгоградской городской думы от партии «Единая Россия» Алексей Зверев, а также его ближайшие родственники, являются известными рестораторами и отельерами Волгограда. Отец народного избранника Виктор Зверев в прежние годы был президентом группы компаний «Столия».  В ее состав входили сеть кулинарий «Конфетки-бараночки», гостиницы «Южная», «Старт» и ряд других знаковых объектов. В 2016 году ООО «Группа компаний «Столия» переименовали в ООО «Элегия». Вскоре после выхода Зверевых из состава учредителей фирму ликвидировали.
На сайте кулинарии «Конфетки-бараночки» сейчас указана совершенное иная организация – ООО  «Проспект». Компания зарегистрирована в Москве в январе текущего года на имя Сергея Охременко. ООО «Статус», которым владеет Алексей Зверев, также имеет столичную прописку. 

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