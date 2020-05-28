Происшествия

В Волгограде владелица кондитерской устроила несладкую жизнь сотрудникам

Происшествия 28.05.2020 14:38
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28.05.2020 14:38


В невыплате заработной платы своим работникам подозревается владелица кондитерской в Волгограде. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По данным следствия, в разные периоды 2019 года подозреваемая не выплачивала заработную плату 11 своим работникам. Общая сумма задолженности перед ними составила свыше 200 тысяч рублей. Предприниматель не произвела расчет даже с теми, кто решил уволиться. При этом, как установили следователи, в указанный период времени кондитерская приносила стабильный доход и финансовых трудностей не испытывала, однако расходовались эти деньги на иные цели, не связанные с оплатой труда.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Предпринимаются меры к скорейшему погашению задолженности перед работниками.
Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Ворошиловского района.

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